Бабуся Вільяма та Гаррі теж боялась привидів: Єлизавета II зверталася до екзорциста, щоб вигнати привид із Сандрінгема
В наші дні Сандрінгемський палац у Великій Британії — це відомий маєток, де часто бувають Чарльз III та інші члени королівської сім'ї, та який відвідують з візитами іноземні гості.
А кілька десятиліть тому Сандрінгем викликав занепокоєння у Єлизавети II та її родичів через появу там привида покійного короля Георга VI, пише Radar Online з посиланням на королівського біографа Роберта Хардмана.
Мало того, Єлизавета II навіть зверталася до екзорциста, щоб вигнати привид із Сандрінгему.
Все сталося у 2000 році, майже через 50 років після смерті Георга VI. У спальні, де помер монарх, помітили примару. Поява привида викликала серйозне занепокоєння у деяких членів королівської родини, особливо у королеви-матері. Вона дуже нервувала, і бабуся Вільяма і Гаррі вирішила домовилася про церемонію вигнання духів, щоб заспокоїти матір, якій на той час було ледь не сто років.
До того ж, пише Хардман, Єлизавета й сама була забобонною. Хоча навряд чи сама вона вірила у привидів.
«Це був не звичайний обряд екзорцизму. Не було жодного театрального вигнання демонів, як у фільмах. Але місце вважалося духовно неспокійним, і для його освячення був викликаний священник. Дивно, що королева погодилася там бути. Священник провів тиху службу, що включала читання молитви „Святе Причастя“ та особливих молитов — ймовірно, спрямованих на умиротворення духу Георга VI», — цитує видання Хардмана.
Водночас, зазначає видання, паранормальні явища в улюбленому маєтку покійної королеви не закінчилися. Іноді відвідувачі Сандрінгему скаржаться на кроки у порожніх коридорах, дивне переміщення предметів і світло, яке буває миготить з несподіваних причин. Тому, можливо, у майбутньому обряд очищення доведеться повторити Вільяму, Кейт чи їхнім дітям.
Як повідомлялося, принц Гаррі знов опинився в центрі скандалу, пов'язаного з благодійністю. На думку психологів, Гаррі переживає екзистенційну кризу. Він втратив зв'язок із корінням, роботою та сім'єю, він не бачить, куди йому треба рухатися далі.136
