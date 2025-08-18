Життя не видасться надто солодким: аграрій розповів про перспективи врожаю меду в Україні

Кінець літа — пора, коли аграрії традиційно збирають мед та цікавляться перспективами урожаю цього року.

На жаль, більшість аграріїв відчувають тривогу, пише голова ради директорів «Пасіка 21» Сергій Шаронін.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, урожай меду 2025 року може виявитися катастрофічно низьким — приблизно на третину меншим, ніж торік. Причини — весняні заморозки, тривалі дощі, масове отруєння бджіл, складна зимівля пасік та несприятливі умови для цвітіння медоносних рослин.

Відповідно до ситуації встановилися і ціни.

Акацієвий мед — найдорожчий сорт, який довго не кристалізується, тому зараз ціна на нього — 500−650 грн/л у бджолярів. Також досить популярний зараз гречаний мед, він коштує 250−320 грн/л.

РЕКЛАМА

Ціна на мед із різнотрав'я тримається на рівні 150−250 грн/л залежно від регіону. Найдоступнішим залишається соняшниковий мед — ціна на нього становить 120−200 грн/л.

Також експерт пропонує порівняти ціни 2021 року: тоді акацієвий мед коштував 80−100 грн/л — тобто за чотири роки ціна зросла більш ніж удвічі.

«Тому нині всі пасічники — у тривожному стані. Вже очевидно, що бджільництву України завдано великої економічної шкоди. Дохід від першого медозбору зник, а додаткові витрати на підгодівлю бджіл уже з’явилися. І погода в середині сезону досі не схожа на типове українське літо. Ризики залишитися без урожаю різко зросли: пасічники побоюються і дефіциту вологи у період вегетації, й дощів із холодами у розпал медозбору», — бідкається пан Шаронін.

РЕКЛАМА

Також він приводить зразок жарту, який популярний серед бджолярів: «Продам пасіку. Ціна договірна. Покупцю заплачу, скільки скаже».

Відповідно, прогноз щодо урожаю невтішний: ціни на мед та продукти з його вмістом зростатимуть як мінімум до наступного сезону.

Також нагадаємо, що, на думку аналітиків, у найближчі місяці варто готуватися до подорожчання основних продуктів харчування. Йдеться, перш за все, про хліб, олію та продукцію з зернових і олійних культур.

РЕКЛАМА

43

Читайте нас у Facebook