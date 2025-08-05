Справжній не стікає цівкою, а складається «книжечкою»: чому пасічники вважають найдурнішим запитанням про мед: «Який кращий?»

Який мед найкращий? За словами досвідчених пасічників, це найдурніше запитання, яке їм доводиться чути від покупців. Бо тим, наприклад, хто страждає діабетом, але ще не підсів на інсулін, для зниження рівня цукру треба вживати соняшниковий, оскільки в ньому найменше цукрів. Підійде також мед з білої акації, але все-таки соняшниковий кращий. Акацієвий же краще вживати гіпертонікам. Нагадаємо поради лікаря щодо вживання меду.

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Чим більше в медові квітів, тим він краще пахне, тим розкішніший його аромат

Хороший мед із різнотрав’я. Його смакуєш, і відчуваєш неймовірні запахи і чебрецю, і звіробою, і материнки, і конюшини… Чого в ньому тільки немає! На жаль, багато лугів переорано, тож останнім роками таку гаму запахів в одному медові важко знайти. Це універсальний продукт, який має антибактеріальні та протизапальні властивості. Тож його споживають для зміцнення імунітету, лікування простудних захворювань. Він позитивно впливає на органи дихання, серце, печінку.

Дегустація на "Святі меду-2025", що відбулося у Полтаві

Гречаний мед важкий для шлунку. Але в ньому багато заліза, цинку, магнію, тож він підвищує гемоглобін, зміцнює судини і загалом корисний для системи кровотворення, а ще сприяє загоєнню ран, зокрема, лікує гастрити.

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Липовий мед містить ферменти, що мають антибактеріальні та протизапальні властивості. Тож кращого засобу при простуді (для лікування інфекцій дихальних шляхів та інших запальних процесів, зниження температури) не треба й шукати.

Багато хто віддає перевагу меду з білої акації. І не дарма. Він найлегший з усіх, малоцукристий, гіпоалерегенний. Його рекомендують дітям і дорослим, що мають проблеми з травною системою, з легкою формою діабету, гіпертонікам.

Порівняно недавно з’явився білий мед з ріпака. Він також має багато цілющих властивостей: завдяки вмісту бору підтримує нормальну роботу щитоподібної залози, а також сприяє нормалізації тиску та покращує кровообіг, поліпшує травлення та відновлює мікрофлору кишечника. Він підходить тим, хто страждає безсонням, бо заспокоює нервову систему.

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Багато корисних властивостей має коріандровий мед. А саме: покращує виділення жовчі, знижує рівень холестерину та кров’яний тиск, зміцнює імунітет, має заспокійливий ефект. Також може бути корисним для серцево-судинної системи та покращувати стан при бронхітах та бронхіальній астмі.

Продукція на будь-який смак

Ці та інші меди були представлені на «Святі меду-2025», яке проходило 2−3 серпня біля Центру культури та дозвілля у Полтаві. На жаль, цьогоріч сезон для бджолярів був геть невдалим. Практично вся весна і цілий червень, коли цвіли дерева та кущі, стояла холодна й дощова погода. А потім установилась спека. Тож на «Свято меду» лише десять пасічників вивезли свою продукцію.

— Весняного меду — акацієвого й липового — майже немає, — каже організаторка фестивалю, голова громадської спілки «Обласне об’єднання «Полтавський пасічник» Наталія Сенчук. — Тільки нещодавно зацвів соняшник, і хоч спека виснажує, але саме вона стимулює медонос до виділення нектару. Гарно вродив коріандр — його цього року багатенько. Ще є трохи різнотрав’я. Ті, хто вивозить вулики під ліс або до лук, — ще можуть щось зібрати. Тож загалом вибір невеликий, усього потроху.

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Але, наголошує пані Наталія: мед треба споживати в міру, особливо якщо є певні протипоказання, такі як алергія або цукровий діабет. Здоровій дорослій людині рекомендовано 1−2 столові ложки на день, дітям, старшим 2-х років, — 1−2 чайні ложки.

Про мед розповідає організаторка свята, голова громадської спілки «Обласне об’єднання «Полтавський пасічник» Наталія Сенчук

Навіщо носити з собою воду, відправляючись на дегустацію меду

Зважаючи на складні погодні умови, меду в цьому році буде мало, і його ціна буде високою (на ярмарку, до речі, літр меду продавали за 300−400 гривень). Але його можна замінити іншими продуктами бджільництва. Про них ми розповімо згодом. А зараз про те, як правильно вибирати мед при покупці.

Наталя Сенчук радить насамперед запитати, де зібрано мед, з яких квітів. Понюхати, оцінити зовнішній вигляд, консистенцію, скуштувати. Цього не треба соромитись. Для проби продавець повинен запропонувати одноразову ложечку.

Кожен мед треба куштувати чистою ложечкою, оскільки він має здатність зчіплюватись на молекулярному рівні, й справжній смак дуже важко буде розібрати.

Смак меду зберігається на кінчику язика. Тому не поспішайте його ковтати — спочатку посмокчіть.

До речі, варто мати при собі пляшечку з водою, щоб після кожної дегустації змити смак у ротовій порожнині.

Чим більше в медові квітів, тим він краще пахне, тим розкішніший букет ароматів.

Вибір акацієвого меду має свої особливості. Зазвичай він прозорий із зеленкуватим відтінком. Це означає, що стільники були чистими. Але він може мати також жовтуватий або червонуватий відтінки, що свідчить про те, що пасічник невчасно відкачав мед і до нього додався нектар з інших квітів.

При перевертанні банки з акацієвим медом в ній утворюється велика кулька, яка розривається на багато дрібних. Інші меди такої особливості не мають.

Пробувати кожен сорт меду треба окремою ложечкою

Існують так звані поліфлорні меди, які містить нектар з кількох медоносів. Зрозуміло, коли це різнотрав’я, але іноді буває, що мед має аромат однієї рослини, а колір іншої. Це часто трапляється, якщо вулики стоять на межі полів, засіяних гречкою і соняшником. Гречка виділяє нектар лише з 5-ї години ранку до 11-ї, а соняшник — протягом усього дня. Тому гречка може лише зафарбувати мед і дати аромат, але насправді він буде соняшниково-гречаний, а не гречано-соняшниковий. Як його називає продавець, це на його совісті.

В одного продавця не може бути більше п’яти сортів меду, бо часто перевозити пасіку на різні локації нереально.

Хороший мед не стікає цівкою, а складається «книжечкою».

Не бійтеся білого нальоту зверху закристалізованого меду (іноді буває, що такі «ниточки» пронизують усю банку). Це глюкоза. Вона утворюється при переливанні рідкого меду. Коли цівка падає згори, глюкоза при цьому витискується, і, поєднуючись із повітрям, при кристалізації утворює такий наліт. Це ознака природності продукту.

Якщо ви купили мед і засумнівались у його якості, вам не сподобався його смак чи ще щось, віднесіть його в лабораторію Держспоживслужби для перевірки. І якщо з ним буде щось не так, то у того бджоляра, який вам його продав, ви більше нічого не купуватимете. Тобто, це буде йому мінус.

Тому варто купувати мед лише у перевірених пасічників.

Зберігають мед у сухому затемненому місці. У холодильнику він може потягнути запахи і забродити.

Мед — хороший консервант. Тож на його основі роблять лікувальні суміші з продуктами бджільництва, горіхами, лавандою, лохиною, курагою, м’ятою, часником, імбирем тощо.

Мед - чудовий консервант

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у українців особливі стосунки з медом та бджолами. Навіть є прикмети — бачити уві сні бджіл — до успіху, вулик з бджолами — до багатства.

Фото автора, «Суспільне Полтава» та «Новини Полтавщини»

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