Окупанти завдали наймасованішого з початку війни удару по Лозовій на Харківщині: є загиблий та постраждалі

В ніч на 5 серпня російська армія традиційно атакувала територію України ударними дронами. Ворожі безпілотники зафіксували на декількох напрямках.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією командування Повітряних сил, противник запустив 46 ударних БпЛА та безпілотники-імітатори різних типів.

Протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих дронів.

Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, 1 балістичної ракети, а також падіння уламків у 3 локаціях на південному та північно-східному напрямках.

РЕКЛАМА

Вночі російська армія завдала масованого удару по місту Лозова на Харківщині. Є жертва та 10 поранених, повідомив мер міста Сергій Зеленський.

«Цієї ночі росіяни здійснили справжній терор мирних людей, які тихо спали. Рано чи пізно вони відповідатимуть за все», — написав Зеленський.



За його даними, у місті пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор.

Наразі у місті працюють рятувальники, медики та екстрена допомога.

РЕКЛАМА

«Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ», — повідомив Зеленський.

РЕКЛАМА

Крім цього у місті відбуваються зміни у транспортному сполученні.

Внаслідок масованих ударів російських дронів по Лозовій загинув чоловік, щонайменше 10 людей, серед яких двоє дітей, постраждали, уточнили у ДСНС Харківщини.

Пошкоджено вокзал та інші обʼєкти. Загинув черговий механік, ще четверо працівників поранені, повідомили в «Укрзалізниці».

За інформацією компанії, поїзд «Умань — Черкаси — Харків» і поїзди краматорського напрямку їдуть в об’їзд із затримками до години. Пасажирів з/до Лозової підвозитимуть автобусами до Панютиного.

Неспокійно було й в інших прифронтових областях. Пізно ввечері 4 липня був атакований з повітря Миколаїв.

У місті виникла пожежа. Всі служби працюють, повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, чотири людини загинули та троє поранені.

На Херсонщині через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 — дістали поранення, з них — 1 дитина, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Ввечері та вранці росіяни кілька разів атакували Дніпропетровську область. Під ударом були Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Ворог застосовував безпілотники та РСЗВ «Град», зазначив керівник області Сергій Лисак.

В результаті атаки по Маломихайлівській громаді Синельниківського району виникла пожежа. Понівечені авто.

Напередодні від атак російських дронів потерпали населенні пункти Дніпропетровщини та Одеса.

141

Читайте нас у Facebook