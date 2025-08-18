- 14:43 «Показовий та цинічний удар»: Зеленський відреагував на нічну атаку росіян напередодні його зустрічі з Трампом
- 14:32 Європа розгорне свої сили в Україні: коли це станеться
- 14:09 «Вони завоювали, скільки змогли, ми втримали, скільки подужали»: Друзенко про те, чи зможе Зеленський зламати примус до капітуляції
- 13:44 Просто знімали гіпс: у київській лікарні під час медичних процедур померла 10-річна дитина
- 13:21 Мир можливий, але кожна сторона має щось втратити: що сказав Марко Рубіо напередодні зустрічі президентів України та США
- 13:04 Корпус Сумського університету зруйновано внаслідок удару росіян
- 13:01 Курка по-фламандськи: магія з темним пивом
- 12:43 Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми переїжджають у новий будинок: що стало причиною
- 12:41 Удар по Запоріжжю: горіли магазини та житлові будинки, багато поранених
- 12:28 NAUDI закликає Верховну Раду повернути законопроєкт «Defence City» на доопрацювання
- 12:20 «Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині
- 11:54 Літо відступає: спека спадає, в Україну йдуть дощі
Європа розгорне свої сили в Україні: коли це станеться
Президент Макрон та прем'єр-міністр Стармер провели спільну віртуальну зустріч групи лідерів «Коаліції охочих» за участю президента Володимира Зеленського. Лідери зібралися, щоб обговорити підтримку України та наступні кроки в мирних переговорах після зустрічі президента Трампа з путіним на Алясці, повідомляє пресслужба британського уряду:
«Лідери підтвердили свою незмінну підтримку України та високо оцінили прагнення президента Зеленського до справедливого та міцного миру. Вони високо оцінили зобов'язання президента Трампа надати гарантії безпеки Україні, в чому „Коаліція охочих“ відіграватиме життєво важливу роль через Багатонаціональні сили України, серед інших заходів».
Відомо, що учасники зустрічі заявили про готовність розгорнути сили підтримки після припинення бойових дій, а також допомогти забезпечити безпеку неба та моря України та відновити Збройні сили України.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Трамп має намір зустрітися із президентом Зеленським наодинці, а тим часом європейські лідери чекатимуть за дверима.44
Читайте нас у Facebook
Водоліям — «Маг» і початок нових проектів, Скорпіонам — «Башта» і звільнення від старого: Таро-прогноз з 18-по 24 серпня