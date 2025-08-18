41.03 / 41.57 48.00 / 48.63
Європа розгорне свої сили в Україні: коли це станеться

14:32 18 серпня 2025
Військовий армії НАТО

Президент Макрон та прем'єр-міністр Стармер провели спільну віртуальну зустріч групи лідерів «Коаліції охочих» за участю президента Володимира Зеленського. Лідери зібралися, щоб обговорити підтримку України та наступні кроки в мирних переговорах після зустрічі президента Трампа з путіним на Алясці, повідомляє пресслужба британського уряду:

«Лідери підтвердили свою незмінну підтримку України та високо оцінили прагнення президента Зеленського до справедливого та міцного миру. Вони високо оцінили зобов'язання президента Трампа надати гарантії безпеки Україні, в чому „Коаліція охочих“ відіграватиме життєво важливу роль через Багатонаціональні сили України, серед інших заходів».

Відомо, що учасники зустрічі заявили про готовність розгорнути сили підтримки після припинення бойових дій, а також допомогти забезпечити безпеку неба та моря України та відновити Збройні сили України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Трамп має намір зустрітися із президентом Зеленським наодинці, а тим часом європейські лідери чекатимуть за дверима.

