Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою: європейські лідери після саміту на Алясці виступили із заявою

Європейські лідери опублікували заяву після зустрічі Трампа з путіним на Алясці. Вони наголосили, що «вітають зусилля» президента США щодо припинення війни в Україні, але наступним кроком «мають бути» переговори з Володимиром Зеленським, повідомляє видання Europa Commission.

У спільній заяві президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президент Європейської ради Антоніо Коста та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосили, що вони «вітають зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни росії та досягнення справедливого та тривалого миру».

Цитуючи слова Трампа про те, що «немає угоди, поки не буде угоди», європейські лідери наголосили, що «наступним кроком мають бути подальші переговори, зокрема з президентом Володимиром Зеленським». Вони також заявили, що Європа готова співпрацювати в організації тристороннього саміту США-росія-Україна.

«Рішення щодо її території буде за Україною. Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою», — наголошується в заяві.

Європейські лідери вважають, що «жодних обмежень не повинно бути запроваджено на Збройні Сили України чи на її співпрацю з третіми країнами». Вони заявили, що «росія не може мати права вето щодо шляху України до ЄС та НАТО».

Європейські лідери оголосили про подальший тиск на росію шляхом посилення санкцій.

«Ми висловлюємо нашу готовність продовжувати чинити тиск на росію, доки не припиниться кровопролиття в Україні. Ми продовжуватимемо посилювати санкції та використовувати інші економічні заходи для тиску на воєнну економіку росії, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру. Україна може розраховувати на нашу непохитну солідарність у прагненні досягти миру, який захищає життєво важливі інтереси безпеки України та Європи», — йдеться у заяві.

Тим часом стали відомі умови припинення росією віни в Україні, які путін озвучив Трампу.

На думку аналітиків, зустріч на Алясці не просто підвела світ до небезпечної межі, вона її перетнула.

Фото: president.gov.ua/

