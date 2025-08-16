«Червона доріжка для ізгоя»: що пишуть ЗМІ про зустріч на Алясці

Після саміту на Алясці Дональд Трамп повернувся до Вашингтона, випустивши міжнародного ізгоя, та, здається, отримавши дуже мало натомість.

Якби президент путін опинився на злітній смузі багатьох аеропортів світу, його, теоретично, могли б негайно закувати в кайданки. Зрештою, це людина, яку розшукує Міжнародний кримінальний суд за ймовірні військові злочини, зокрема за ймовірне викрадення українських дітей, аналізує зустріч президентів видання Sky News.

Замість цього в Анкориджі на Алясці для путіна буквально розстелили червону доріжку. Було організовано проліт за участю винищувачів F-35, тих самих літаків, які регулярно піднімаються в повітря для перехоплення російських літаків, що діють біля узбережжя Аляски. Різні військові вишикувалися, щоб віддати честь путіну. Потім настав найдивовижніший момент. Поряд із Трампом путін сів у важкоброньований лімузин президента США. Не дивно, що він посміхався на задньому сидінні.

Була розмова про угоду, але жодних подробиць про те, про що було домовлено. Не було жодної згадки про будь-яку наступну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, як було обіцяно. І не було жодного слова про суть справи: припинення вогню.

«Трамп рідко мовчить — він мовчав для путіна. Трамп є продюсером власного президентства, і цей саміт був ретельно спланований, створений для телебачення, навіть якщо його організували в стислі терміни. Але, здавалося, саме путін тягнув за ниточки. Журналісти кричали йому про те, чи недооцінив він Україну, і про вбивство мирних жителів. Але він проігнорував це. І в його присутності Трамп, який так багато любить говорити, теж мовчав», — зазначають журналісти.

Дональд Трамп сидів поруч зі своїм старим другом по гольфу Стівом Віткоффом, агентом з нерухомості, який зараз є мирним посланцем Трампа, намагаючись вирішити конфлікти в Україні та в Газі. Неодноразові візити Віткоффа до Москви в останні місяці призвели до саміту на Алясці.

Дехто розмірковував, чи не помилився він у розрахунках щодо того, наскільки путін готовий поступитися своїми максималістськими цілями в Україні. Багато експертів із зовнішньої політики вважають, що Віткофф занадто наївний для цієї роботи, і ця зустріч не переконала б їх у протилежному.

«путін прибув під оплески — і пішов задоволеним. Кремлівська команда, як завжди, зробила свою домашню роботу. Вони знають, що Трамп реагує на лестощі. І путін лестив йому. Одна з найпослідовніших реплік полягає в тому, що він ніколи б не вторгся в Україну, якби Трамп був президентом. путін дав йому піар-поштовх, натякнувши, що це була точна думка. Він також, за словами Трампа, погодився з ним, що той би виграв вибори 2020 року. Той факт, що путін розпочав війну і продовжує свій наступ в Україні, мабуть, залишився поза увагою. Трамп аплодував путіну після його прибуття на Аляску, і російський президент, мабуть, поплескав себе по спині, коли повертався», — констатують у виданні.

Нагадаємо, за інформацією Fox News, після зустрічі з російським диктатором, Трамп заявив, що незабаром може відбутися зустріч Зеленського з путіним. За словами глави Білого дому, тепер від президента Володимира Зеленського залежить угода про припинення вогню в Україні.

