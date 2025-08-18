Цього тижня у ВР хочуть легалізувати крипту: експерти вказали на слабкий момент закону

З квітня у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт про легалізацію віртуальних активів, або, простіше, криптовалют. І вже цього тижня документ може бути прийнятий парламентаріями в першому читанні, хоча й залишить по собі питання.

Так, за словами народного депутата України, голови Комітету ВР з питань фінансів та податкової політики Данила Гетманцева, документ хочуть розглянути у першому читанні. Він зазначив, що під час першого читання формуватимуться зауваження, які хочуть врахувати за подальшої роботи над законом.

За словами політика, законопроєкт передбачає:

- визначення поняття віртуального активу (ВА) як особливого виду цифрового об'єкта (майна), що існує в електронній формі завдяки технології розподіленого реєстру (блокчейна). Але водночас розплачуватись їм на території України буде заборонено;

- право власності на ВА набувається через емісію, правочин, закон або рішення суду та підтверджується володінням засобами доступу, такими як криптографічні ключі. Закон передбачає презумпцію правомірності володіння, якщо судом не встановлено інше;

- публічна пропозиція ВА вимагає оформлення «білої книги» — документа з детальною інформацією про актив, емітенти та ризики. Допуск до торгів на торгових майданчиках також регулюється чіткими процедурами, включно з авторизацією та розкриттям інформації;

- «біла книга» є обов'язковим документом для публічної пропозиції, яка має бути правдивою, чіткою і не вводити в оману. Маркетингові повідомлення повинні відповідати цій інформації, містити застереження щодо ризиків та не поширюватися на оприлюднення «білої книги»;

- постачальники послуг, пов'язаних з обігом ВА (зберігання, торгівля, переказ тощо), повинні пройти авторизацію, відповідати організаційним та фінансовим вимогам та забезпечувати захист клієнтів;

- захист власників активів та клієнтів через прозорість, розкриття інформації та заходи проти інсайдерської торгівлі, маніпулювання ринком та незаконного розголошення інформації;

- операції з ВА планується оподатковувати, правда, не самі активи, а отриманий за рік прибуток від їх купівлі-продажу, при цьому ставка складе для активів, отриманих у власність до ухвалення закону, — 5%, також від податку звільнять низку операцій, наприклад, обмін однієї криптовалюти на іншу.

Економічний експерт Данило Монін вказав на головну нестачу подібного документа — того, хто регулюватиме ВА в Україні.

«Мене найбільше бентежить, що основним регулятором у ньому хочуть зробити НБУ, який вважає крипту червоною ганчіркою та загрозою ренти з депозитних сертифікатів, які вони називають макроекономічною стабільністю. Подивимося, чи набере цей законопроєкт голоси, але загалом він не про легалізацію крипти. Вона легальна. Це про ренту з крипти… Дуже хочеться з перехідними залишками на рахунках 700 млрд гривень, за прогнозами МВФ на кінець року, ще доїти громадян і забороняти», — назвав основну причину легалізації криптовалюти та небезпеку від цього експерт.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про плюси та мінуси нового законопроєкту про віртуальні активи.

Фото Pixabay

