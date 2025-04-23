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Власники криптовалюти заплатять податки з прибутку від її перепродажу: Гетманцев анонсував законопроєкт

17:22 24 квітня 2025
криптовалюта. Фото pixabay

З осені 2024 року в Україні готують закон про оподаткування віртуальних активів або, простіше кажучи, криптовалют. І ось уже у четвер, 24 квітня, його текст обіцяють внести на розгляд до парламенту. Про це повідомив народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев.

Закон має понад 200 сторінок, які об'єднують усі основні питання щодо криптоактивів, а саме — регулювання обігу, статус регуляторів, оподаткування.

Як наголосив Данило Гетманцев, важливими частинами документа є:

- Оподаткування, яке пропонується здійснювати за найпростішою та зрозумілішою моделлю — оподаткування прибутку. Тобто оподатковується різниця між тим, що власник криптоактиву протягом звітного річного податкового періоду витратив на придбання криптоактивів, та тими доходами, які він отримав від продажу цих активів;

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- Перехідний період декларування віртуальних активів, який передбачає, що протягом року можна буде продати та задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання у минулому.

Раніше свій варіант закону про віртуальні активи анонсували у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України, згідно з яким під податок підпадали оплата товарів криптою та прибутку від її продажу. Ставки податків пропонувалися від 5% до 18% плюс військовий збір у 1,5%.

Фото pixabay

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