«Чувак повільно вмирає»: фанати Джастіна Бібера стурбовані

Джастін Бібер, який йде на новий рекорд зі своїм першим за чотири роки альбомом Swag, викликав нову хвилю занепокоєння своїм останнім дописом, про відпочинок з друзями в клубі. 31-річний співак опублікував в Instagram фотографію без сорочки та відео, на якому танцює з друзями, зокрема з колишньою зіркою Disney Кайлом Массі, який має суперечливе минуле.

На думку фанатів, Джастін виглядав «приголомшеним», коли танцював на вечірці з нагоди виходу альбому Gunna у клубі Zouk у Західному Голлівуді, пише The News.

Бібер написав: «Я ніколи не забуду цього, @kylemassey».

Фанати висловлювали свою стурбованість щодо переможця Греммі, один з них написав: «О, Джастіне, будь ласка, бережи себе». «Це ніби ти хочеш виглядати якомога нестабільнішим», — додав інший, а третій втрутився: «Цей чувак повільно помирає…«

«Зачекай, хіба Кайл не той хлопець, який надсилав сексуально відверті повідомлення 13-річному?» — вигукнув один, а інший запитав: «Джастіне, що ти робиш?» «Обережно, саме так Дідді тебе й зробив таким», — сказав інший, маючи на увазі колись близькі стосунки Бібера з Дідді, який нібито знущався над тоді ще молодим співаком.

Массі потрапив у заголовки газет кілька років тому, коли його звинуватили у тяжкому злочині, пов'язаному з аморальним спілкуванням, коли він нібито надіслав відверте фото неповнолітнім. Зрештою, він заперечив звинувачення, але цей інцидент заплямував його репутацію. До речі, у цьому його звинувачували багато підлітків.

Раніше Джастін Бібер та його дружина Гейлі приголомшили зізнанням щодо дітей.

