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Серйозний претендент: Джастін Бібер йде на новий рекорд
Джастін Бібер, який мріє про другу дитину, випустив свій перший альбом Swag за чотири роки й очолив щоденні чарти Spotify, а також Apple Music у перший тиждень. Хоча Swag був несподіванкою без попередньої реклами, фанати безперервно слухають його. Це робить альбом серйозним претендентом на перше місце в чарті 200 альбомів Billboard.
За даними експертних джерел, оцінки альбому цього тижня становлять від 150 000 до 160 000 екземплярів, еквівалентних альбому, пише The News.
Це виняткова цифра, особливо враховуючи, що вона не включає жодних фізичних продажів. Якщо Бібер досягне першого місця в чартах Billboard, він повторить свій рекорд — усі шість попередніх альбомів очолювали чарти в перші тижні.
У 2021 році володар премії «Ґреммі» очолював чарти з альбомом Justice, який пройшов тиражем 154 000 еквівалентних примірників, включаючи 30 000 фізичних продажів.
Цікаво, що Джастін Бібер випустив альбом-сюрприз, не презентуючи жодної пісні з нього до виходу альбому.
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