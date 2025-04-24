Невже знову: Джастін Бібер викликав чергову хвилю занепокоєння

Співак і автор пісень Джастін Бібер, дружина якого викликала чутки про негаразди у їхньому шлюбі, дуже занепокоїв своїх шанувальників і змусив багатьох кинутися в соціальні мережі з тривожними коментарями. Все почалося з того, що хтось опублікував відео співака з підписом «Джастін Бібер демонструє тривожну поведінку під час куріння та вечірки на Coachella», пише geo.tv.

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Лише за лічені години з’явилися коментарі, у яких говорилося, що він наче під наркотиками. За словами одного користувача, «Вони тримають його під дією наркотиків, щоб він не говорив про Дідді».

Однак розмови на цьому не припинилися, тому що багато користувачів назвали це «серцерозривним» і закликали іншими словами: «Ми повинні молитися за нього».

Також варто згадати, що повідомлення про психічне здоров’я Бібера, фінансові проблеми та чутки про подружні сварки з Гейлі вже кілька тижнів ширяться в соціальних мережах, і все це збіглося з арештом Дідді та майбутнім слуханням, з яким багато хто пов’язує Бібера через його тісний зв’язок із репером у молодості.

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До речі, з приводу свого давнього зв’язку зі скандальним Дідді хвилювалася й Дженніфер Лопес.

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