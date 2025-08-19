Суперпопулярний в українців продукт може різко подешевшати

У той час як в Україні деякі продукти вже дорожчі, ніж у Європі, ціни на них спонукають іноземних виробників везти їх в Україну. Зокрема, йдеться про свинину, щоправда, її вартість найближчим часом може ненадовго знизитися.

Про це говорять аналітики Асоціації «Свиноводи України», за словами яких у середині серпня ціни на ринку свинини стабілізувалися. Так, під час торгів минулої п'ятниці ціни закупівлі здебільшого залишилися в діапазоні минулого тижня, а точкові відхилення обмежилися 0,5−1 грн/кг.

Залежно від регіону ціни на живе м'ясо свиней коливалися: на заході становили близько 97 грн/кг, у центральних областях були в межах 96−100 грн/кг, на сході країни більшість операторів орієнтувалися на 100+ грн/кг. Середньоринкова позначка зупинилася на рівні 97,4 грн/кг, або на 0,2% вище, ніж у першій декаді місяця.

На рівень цін впливає досить обмежена пропозиція живця, тому деякі готові платити більше. Водночас окремі гравці ринку передбачають різке та раптове зниження цін вже незабаром через нижчу, ніж місяць тому, активність торгівлі та конкуренцію з боку імпортної свинини.

Проте низка заготівельників все ж таки констатує, що пропозиція кондиційної свинини залишається ослабленою, а імпортна сировина далеко не завжди може бути альтернативою охолодженій свинині внутрішнього виробництва.

Також на рівень цін може вплинути пропозиція живих свиней від населення, яких продають у середньому значно дорожче, ніж промислових тварин.

За даними порталу Мінфін, ціни на деякі сорти свинини в порівнянні з липневими впали: наприклад, 1 кг грудинки з 214 гривень подешевшав до 206. Водночас багато сортів, навпаки, подорожчало, найпомітніше піднялася ціна свинини на шашлик — з 259 до 307 гривень за кілограм.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», зміни цін на свинину в серпні можуть призвести до її часткового здешевлення.

