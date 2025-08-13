В Україні може подешевшати свинина: чому це можливо

Постійне зростання цін призвело до того, що ціни на деякі продукти харчування в Україні вищі, ніж у Європі. Серед них і свинина, що призвело до зростання імпорту цього виду м'яса в Україну.

Так, за даними аналітичного відділу Асоціації «Свинарі України», у липні зростання імпорту свинини в Україну склало 75%. Загалом минулого місяця було імпортовано 3100 тонн свинини, що аналітики пояснили зростанням цін на м'ясо в Україні.

«У липні сезонне скорочення пропозиції наклалося на загальне зменшення обсягів вирощування свинини, тому середня ціна на живих свиней забійних кондицій становила 94,68 грн/кг з ПДВ або 2,27 дол. США у валютному еквіваленті, що на 2% вище, ніж у червні. На початку липня посилення спеки дещо послабило апетити споживачів на ринку ЄС, тому в багатьох країнах блоку відзначили зниження цін на свинину. Це позначилося і на цінах імпорту, які у липні були на 8% нижчими, ніж місяць тому: митна вартість кілограма завезеної з-за кордону свинини становила 2,48 дол. США проти 2,68 дол. США у червні», — коментують аналітики АСУ.

Іншими словами, виявилося, що імпортувати свинину в Україну стало вигідніше, ніж раніше, через зростання цін. Водночас імпортне м'ясо все ж таки дещо дешевше, ніж власне українське, що призвело до його закупівель з боку деяких торговельних мереж.

Проте обсяги зовнішніх надходжень свинини в загальних масштабах ринку поки що не справляють відчутного впливу на цінову кон'юнктуру, тож очікувати падіння цін на м'ясо українцям не варто. Хоча сукупне надходження імпортованої свинини за 7 місяців 2025 року становило 10,27 тис. т на 25,8 млн дол. США у валютному вираженні, що вже перевищує торішній показник, цього недостатньо для зниження роздрібних цін.

Так, за даними порталу «Мінфін» у серпні зростання цін на свинину продовжується, як високими, так і низькими темпами. Так, найменше порівняно з липнем — з 214,6 до 215,2 грн за кг подорожчала грудинка, а найдорожче ошийок — з 328,5 грн до 351,6 грн.

Загалом порівняно з червнем 2024 року ціни на свинину в Україні зросли в середньому на 30%.

