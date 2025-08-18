Насипте звечора ці 2 засоби в унітаз, і вранці він буде сяяти яскравіше сонячних променів

Деякі українці вважають, що краще за все унітаз можна чистити пивними дріжджами.

Втім, не менш популярним вважається і метод, який отримав назву «двох ложок». Про нього розповідає автор одного з сайтів по прибиранню.

Називається він саме так, шо для виготовлення робочої суміші знадобиться 2 столові ложки компонентів.

Що потрібно роботи? Насипаємо в миску 2 столові ложки лимонної кислоти та 2 столові ложки харчової соди. Перемішуємо та наливаємо трохи теплої води.

Відразу починається бурхлива реакція, розчин шипить і пузириться.

Цю «кашку» потрібно розподілити по всій поверхні унітазу.

Далі залишити для реакції на 30 хвилин.

Після закінчення часу прочищаємо всі важкодоступні місця унітазу йоржиком і натискаємо кнопку зливу води.

«Тільки погляньте, усі забруднення розчинилися, поверхня сяє, як нова. А при сри сильному забрудненні процедуру можна повторити», — запевняє автор методу.

Також автор запевняє, що спосіб доступний, результат приголомшливий, а «економія ваших грошей стовідсоткова».

Раніше «ФАКТИ» писали, як за 30 хвилин можна повернути ванній привабливий вигляд і білизну — і це реально!

