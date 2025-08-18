- 19:04 Тельцям — «Колісниця» та рішучість, Терезам — «Вежа» та зміни: Таро-прогноз на 19 серпня
- 19:03 Чиновники і підрядники на Волині знов зазіхали на кошти громад, — генпрокурор Руслан Кравченко
- 18:49 Насипте звечора ці 2 засоби в унітаз, і вранці він буде сяяти яскравіше сонячних променів
- 18:36 «Списки Жернакова» та півмільйона доларів грантів: що пишуть ЗМІ про конфлікт у Громадській раді доброчесності
- 18:23 Частині українці збільшать розмір соціальної допомоги: хто буде отримувати до 4 тисяч грн щомісяця
- 18:09 Футболіст «Ювентуса» розлучається з красунею-дружиною заради чарівної стюардеси
- 18:07 В Україні стартувала програма «Пакунок школяра»: як подати заявку на участь
- 17:52 Шикарно виглядаю: популярна акторка відреагувала на свій вік
- 17:26 «Говорити, що це „зайві“ гроші для киян, — чиста маніпуляція»: експертка про наміри влади забрати у столиці 8 млрд
- 17:22 Життя не видасться надто солодким: аграрій розповів про перспективи врожаю меду в Україні
- 16:53 Щоб брехати татові: популярна співачка розкрила сімейні тайни
- 16:49 Топменеджери «Укрнафти» за держрахунок літали на «Октоберфест» і до ОАЕ під виглядом відряджень, — блогер
Насипте звечора ці 2 засоби в унітаз, і вранці він буде сяяти яскравіше сонячних променів
Деякі українці вважають, що краще за все унітаз можна чистити пивними дріжджами.
Втім, не менш популярним вважається і метод, який отримав назву «двох ложок». Про нього розповідає автор одного з сайтів по прибиранню.
Називається він саме так, шо для виготовлення робочої суміші знадобиться 2 столові ложки компонентів.
Що потрібно роботи? Насипаємо в миску 2 столові ложки лимонної кислоти та 2 столові ложки харчової соди. Перемішуємо та наливаємо трохи теплої води.
Відразу починається бурхлива реакція, розчин шипить і пузириться.
Цю «кашку» потрібно розподілити по всій поверхні унітазу.
Далі залишити для реакції на 30 хвилин.
Після закінчення часу прочищаємо всі важкодоступні місця унітазу йоржиком і натискаємо кнопку зливу води.
«Тільки погляньте, усі забруднення розчинилися, поверхня сяє, як нова. А при сри сильному забрудненні процедуру можна повторити», — запевняє автор методу.
Також автор запевняє, що спосіб доступний, результат приголомшливий, а «економія ваших грошей стовідсоткова».
Раніше «ФАКТИ» писали, як за 30 хвилин можна повернути ванній привабливий вигляд і білизну — і це реально!23
