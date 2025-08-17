41.04 / 41.59 47.97 / 48.64
Як за 30 хвилин повернути ванній білий колір: поради від блогерки

10:45 17 серпня 2025
Ванна завжди буде чистою

Блогерка Марина, яка раніше розповідала, як випрати велику ковдру, і чому це потрібно зробити в серпні, зізналася, що інколи у неї виникає відчуття, що їй потрібно звати спеціаліста по роботі з недобрими духами — адже тільки-но вона начебто зробить всі справи, як з'являються все нові й нові.

«Зайшли у ванну і подумали: „Ну все, час звати екзорциста“? Цвіль на швах, іржа в сливі, мильний наліт на шторці — і все це ніби дивиться на вас з докором. І звідки вони тільки беруться! Адже ми проводимо у ванній до 1,5 років життя!» — пише вона у своєму блозі.

Для того, щоб у господині знаходився час для всіх справ, Марина приводить кілька лайфхаків для жінок, і перш за все про ванну:

«Змішайте соду та перекис, побризкайте — на вологу ванну, через 10 хвилин наліт на ній зникне — радить Марина.
Також серед її порад:

«Змішайте сіль та лимон», зробіть кашку і нанесіть на темні шви у ванній — на ранок цвіль йде.

Зробіть «оцтовий» душ — 200 мл теплого оцту в лійку, пролити стіни, бактерії зникнуть.

Цвіль без воні — застосуйте суху хлорка (сульфохлорантин-Д) в пасту, на ніч на шви — білосніжно.

І, нарешті, «народний хіт», за словами Марини — змішати — мило + 9% оцет, і через 10 хвилин вся сантехніка не тільки блищатиме, а й пускатиме сонячні зайчики.

До речі, настільки практичні поради жінки, може перевірити кожна господиня!

Раніше «ФАКТИ» писали про ефективні способи прибрати наліт, камінь та іржу з унітазу.

