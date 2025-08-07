Як швидко та безпечно очистити унітаз дріжджами (відео)

Серед засобів для чищення унітаза, які використовують українці, найбільш популярними вважаються оцет, лимонна кислота й сода.



Втім, цей перелік далеко не повний, вважають у виданні Good Housekeeping.

ВІДЕО ДНЯ

Адже не варто забувати про простий, екологічно чистий та дієвий метод боротьби з нальотом, іржею та сечовим каменем, який не потребує особливих зусиль. Йдеться про пивні дріжджі, яких потрібно взяти 50 грамів, додавши 200 мл окропу.

Якщо в магазині немає свіжих пивних дріжджів, не засмучуйтесь — сухі дріжджі теж підійдуть. Їх можна знайти практично у будь-якому продуктовому відділі.

Далі потрібно виконати три простих кроки.

РЕКЛАМА

Крок 1. Візьміть 50 г пивних дріжджів та залийте їх 200 мл окропу. Ретельно перемішайте суміш до отримання однорідної консистенції і дайте постояти кілька хвилин, поки дріжджі не розбухнуть й активуються.

Крок 2. Обережно вилийте отриманий розчин в унітаз. Залиште розчин на ніч, не змиваючи і не торкаючись води. Поки ви відпочиваєте, дріжджі ефективно справляються з видаленням вапняного нальоту, сечового каменю та іржі.

Крок 3. Вранці візьміть йоржик і пройдіться по внутрішній поверхні унітаза, потім змийте все водою. Ви будете приємно здивовані результатом — сантехніка буде без найменших забруднень та неприємних запахів.

РЕКЛАМА

Експерти стверджують, що цей метод не тільки позбавляє трудомісткого прибирання, але і є екологічно безпечним способом догляду за сантехнікою. Використання пивних дріжджів не призводить до пошкодження емалі та не виділяє токсичних речовин, на відміну від багатьох агресивних засобів.

Раніше «ФАКТИ» писали про «секрет» сантехніків — як легко прочистити труби на кухні.

55

Читайте нас у Facebook