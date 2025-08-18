- 19:04 Тельцям — «Колісниця» та рішучість, Терезам — «Вежа» та зміни: Таро-прогноз на 19 серпня
Щоб брехати татові: популярна співачка розкрила сімейні тайни
Популярна співачка, учасниця Євробачення-2024 від України Jerry Heil, яка перевипустила скандальний кліп, вперше розповіла факти зі свого дитинства. Справжнє імʼя артистки Яна і вона пригадала свій наполегливий шлях до мети стати музикантом. На сторінці у соціальній мережі співачка виклала архівне фото та допис про те, як навчалася у музичній школі і написала свій перший фортепіанний твір.
- Яночці було 3 роки, коли її зарахували до музичної школи, — пригадала Jerry Heil. — Батьки хотіли, щоб мене взяли в 2, але їм відмовили чомусь. Першу дитячу пісню я написала в 4 чи 5. Навчилася імпровізувати на фортепіано (щоб брехати татові, що вивчила пʼєсу і грати замість неї якусь вигадку) в 12. Перший свій фортепіанний твір написала десь в тому ж віці.
Артистка пригадала, як любила сольфеджіо і вступила на хорово-диригентське відділення в Гліера. Яна додала, що коштів платити за контракт на вокальне відділення у її сімʼї не було.
- Ближче до 15 зрозуміла, що хочу писати кінематографічну музику, і в 19 вступила на композиторське відділення в консерваторію, — написала артистка. — І ось далі відбувається різкий поворот сюжету: через два роки ваша відмінниця кидає навчання, стає блогеркою — і далі ми знайомимося з вами.
Провівши надскладні розрахунки, можна виявити, що я співаю вже 27 років. Мрію писати для кіно я не покинула ні на день! Життя розгорнуло переді мною безліч варіантів, і я сказала «дайте все!», тож після довгого циклу написання поп пісень, зараз ви можете спостерігати поступову зміну мого звучання.
Артистка заінтригувала шанувальників появою нового потужного твору.
На її допис відреагувала мама артистки — Людмила Шемаєва.
- Мабуть таки недарма я виводила мою Яночку 12 років у музичну школу, а потім виїздила з нею пів року на підготовчі курси до вступу в Глієра, а потім на всі екзамени, де мене так трясло під тими дверима, поки мій Янусичок здавав іспити і набрав саме більше балів, — пригадала вона. — Дякую Богу за все, а особливо за те, що він дав мені сили виростити талант у моїй дитині, а не загубити його.
- Захоплююся тобою і твоїм шляхом! — прокоментували у мережі. — Ти натхнення.
Нагадаємо, раніше співачка вразила драматичним відео.133
