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Хто б міг подумати: Jerry Heil вразила дуетом та драматичним відео
Популярна співачка, представниця України на Євробаченні-2024 Jerry Heil вразила новою роботою. Вона випустила спільну пісню та кліп разом з відомим нідерландським метал-гуртом Within Temptation — «Sing Like A Siren». У композиції лідерка гурту Шарон ден Адель вперше заспівала українською мовою.
Режисером відео став Маартен Велзен. Зйомки відбулися в Нідерландах, у старовинному католицькому соборі міста Сіттард, що неподалік Амстердама.
- Хто б міг подумати, що одного дня я сяду на потяг, потім пересяду в машину, далі — в літак, ще одну машину — і опинюся за три години від Амстердама, в старовинному містечку Сіттард, в автентичному нідерландському католицькому храмі, щоб зняти відео на нашу спільну пісню! — презентувала работу Jerry Heil. — Було дуже холодно, ми знімали з відкритими вікнами, а надворі періщив дощ — усе за Божим планом для цього відео. До речі, режисер Маартен Велзен із командою вимочували тканину для штор у чаї, щоб вона виглядала вінтажно, а рояль у кадрі — справжній, народжений ще в XIX столітті. Але найбільше мені запамʼяталося, як дуже дивно відчувалося їсти разом снеки на кухні… у соборі!
«Sing Like A Siren» стала саундтреком до документального фільму, присвяченого поїздці гурту в Україну. В основі пісні відома мелодія веснянки. Кадри з католицького храму чергуються з окремо знятими пейзажами Фарерських островів. За задумом режисера у драматичному кліпі вокали співачок лунають над пустельними берегами, широкими морськими пейзажами й затонулими кораблями.
- Шлях від «охрана атмєна» до євробачення і колаборації з Within Temptation, — прокоментували під відео. — Оце становлення співачки, моя повага.
— Яка я рада що весь світ чує українських артистів ще й українською, — подякували за роботу.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», співачка випустила дует з відомим репером та військовим.149
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