«Говорити, що це „зайві“ гроші для киян, — чиста маніпуляція»: експертка про наміри влади забрати у столиці 8 млрд

Рішення про вилучення з бюджету столиці 8 млрд — суто політичне. Вирішувати проблеми державного підприємства «Укрзалізниця» має держава. Про це заявила експертка з транспортних питань Анна Мінюкова.

«Підтримувати законопроєкт 13439−3, який вилучає з бюджету Києва 8 мільярдів гривень, — це й надалі підтримувати корупцію (яка роками процвітає в тій самій УЗ) та неефективний менеджмент в країні. Це не підтримка страждаючої УЗ, а сигнал усім українцям, що парламент і надалі продовжує голосувати по вказівці зверху. Чому врятувати УЗ має Київ, а не їх власник (Міністерство інфрастуктури), — питання абсолютно незрозуміле. Начебто УЗ тільки в Києві їздить. Тож рішення забрати гроші з бюджету Києва суто політичне. Влада хоче змародерити гроші. Сьогодні у Києва. Завтра у вашій громаді. А післязавтра з кишені вас особисто», — заявила Анна Мінюкова.

Вона також звернула увагу на неефективне використання коштів державою.

«Залишки на єдиному казначейському рахунку становили понад 100 млрд грн, купа грошей залишилось у Міноборони. Неграмотне розподілення державних коштів вражає: подивіться, скільки виділено грошей на окуповані території, на супровід державних органів — машини резиденції, на збиткові інститути та підприємства, будівництво та відновлення шкіл у прифронтових регіонах, де немає дітей», — написала вона.

Експертка вважає, що у держави є резерви для вирішення проблем «Укрзалізниці» не за рахунок киян. Та нагадала про розподіл фінансових зобов’язань між органами держуправління та місцевого самоврядування, що регламентується Бюджетним кодексом.

«Головне завдання держави — забезпечити рівність і справедливість розподілу коштів. Саме цей принцип порушено: у Києва забирають 60% ПДФО, у інших міст — 40%. Бюджетний кодекс чітко визначає: надприбутки комерційних підприємств мають залишатися у місцевих бюджетах для формування резервного фонду та субвенцій, у тому числі — для армії. Говорити, що це „зайві“ гроші для киян, — чиста маніпуляція», — наголосила Анна Мінюкова.

Раніше радниця голови АМУ Віталія Кличка Оксана Продан заявляла про те, що вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва призведе до зменшення допомоги військовим від столиці, а також постраждають вчителі, медики, переселенці, інші категорії.

