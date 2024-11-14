Керівники регіональних громад виступили проти вилучення коштів з місцевих бюджетів: про що йдеться

Конгрес регіональних громад при президентові України підтримав заклики Асоціації міст України проти вилучення реверсних дотацій з місцевих бюджетів.

Голова Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України Максим Козицький заявив, що вилучення частини коштів у вигляді реверсної дотації з обласних бюджетів погіршить їхній фінансовий стан, адже для обласних бюджетів не передбачили компенсацію додаткових витрат на енергоносії у зв’язку з ростом тарифів на них, як це передбачається впродовж 3 років для органів місцевого самоврядування шляхом збільшення нормативу відрахувань податку на доходи фізичних осіб на 4 відсоткових пункти.

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«Також не буде змоги співфінансувати видатки на потреби оборони країни, забезпечувати підготовку об’єктів критичної інфраструктури до роботи в зимовий період, облаштовувати місця для проживання внутрішньо переміщених осіб та забезпечувати інші першочергові видатки. Зважаючи на це, пропоную Кабінету Міністрів України застосовувати єдині підходи до цього питання для усіх місцевих бюджетів, зокрема й обласних. Для Львівщини йдеться про 376 мільйонів гривень», — наголосив він.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України в проєкті Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», реєстр № 12000, ініціював вилучення з доходів бюджетів громад коштів реверсної дотації, яка в наступному бюджетному році планується в розмірі 12,9 млрд грн у 189 громад.

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За збереження коштів реверсної дотації та 64% в бюджетах громад виступили низка мерів, народних депутатів та експертів.

«Голови великих і маленьких громад звернулись до Президента України про збереження коштів реверсу в місцевих бюджетах. І це правильно — працювати разом, посилювати один одного, знаходити спільні рішення. В Києва реверсу немає. Немає і 64% ПДФО в київському бюджеті, тільки 40%. Та я теж приєднуюсь до своїх колег і прошу залишити в доходах громад кошти реверсу, 64% і єдиного податку», — підтримав заяву мерів голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко.

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Із заявами виступили мер Львова Андрій Садовий, мер Івано-Франківська Руслан Марцинків, мер Дніпра Борис Філатов. Також до заяв приєдналися обласні ради та адміністрації — Харківщина, Львівщина, Дніпропетровська та Київська області.

«У проєкті держбюджету, який подав уряд до другого читання, передбачається забрати у громад 12,9 млрд грн. Але бідним громадам не додали ні копійки базової дотації. Тому коли хтось говорить, що беруть у багатих для бідних, це неправда», — пояснила радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан.

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Народні депутати України теж масово виступають проти вилучення грошей у громад.

Зокрема, народний депутат України Павло Бакунець, який представляє Львівщину, наполіг на голосуванні за врахування поправок про збереження 64% ПДФО та реверсу в бюджетах громад та докладно обґрунтував їх необхідність для місцевого самоврядування.

А нардеп Андрій Пузійчук, який представляє Житомирщину, навів аргументи в підтримку закріплення 64% ПДФО за бюджетами 1469 громад.

Народний депутат Микола Люшняк, який представляє Тернопільщину, звернув увагу комітету на необхідність збереження в місцевих бюджетах реверсної дотації, наявної у 189 громад, більшість з яких — це малі міста, селища та села.

Загалом 68 народних депутатів України звернулись до віцепремʼєр-міністра України Олексія Кулеби.

«Вилучення реверсної дотації з бюджетів громад було зупинене 28 лютого 2022 року для збереження стійкості й спроможності громад, реверсна дотація у 2025 році передбачена у 189 громад, більшість з яких — маленькі міста, селища та села, 64 відсотки податку з доходів фізичних осіб в місцевих бюджетах визначені Звітом Європейської Комісії як одна з підстав початку процедури приєднання України до Європейського Союзу.

Збереження реверсної дотації та 64 відсотків податку з доходів фізичних осіб в дохідній частині бюджетів громад необхідне для збереження спроможності муніципалітетів утримувати інфраструктуру, організовувати роботу «Пунктів Незламності» та незалежне енергопостачання критичних об'єктів, забезпечувати компенсацію різниці в тарифах тепло- та водопостачальним підприємствам з тим, щоб опалювальний сезон 2024/25 пройшов без підняття тарифів для населення", — зазначено у зверненні.

Пропозиції Асоціації міст України враховані в Бюджетних висновках шляхом доручення Кабміну при підготовці проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» до другого читання розглянути можливість зарахування у 2025 році до бюджетів територіальних громад ПДФО у розмірі 64%, визначитися із реверсною дотацією, розглянути можливість розподілу між місцевими бюджетами освітньої субвенції та виключити норму про переведення лікарень від обслуговування рахунків в банках до казначейства.

Народна депутатка, заступниця голови відповідного парламентського комітету Леся Забуранна завила, що пропозиція від парламентаріїв — залишати реверсну дотацію в регіонах, а це близько 12 млрд грн, і переглянути можливість не вилучати на місцях 4% додаткових ПДФО за рахунок компенсації різниці у тарифах.

Раніше про те, що бюджетні зміни можуть залишити міста України, зокрема Дніпро, без коштів на відновлення інфраструктури, говорив мер Дніпра Борис Філатов.

Фото pixabay

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