Деякі бригади ЗСУ залежать від забезпечення Києва більше, ніж від Міноборони. Якщо у столичної влади заберуть 8 млрд грн податку на прибуток, вони не потраплять до військових. Про це заявив народний депутат 8 скликання Борислав Береза в ефірі одного з телеканалів.

«Київ дійсно допомагає ЗСУ, деякі бригади залежать від забезпечення Києва більше, ніж від Міноборони. Зараз заберуть ці гроші, і що далі буде? З ймовірністю 99,9% ці 8 млрд, які влада хоче забрати у Києва, військові не отримають. Раніше вони їх отримували зі столичного бюджету у вигляді дронів, РЕБів, автівок, допомоги, сухпаїв тощо», — заявив екснардеп.

За його словами, Міноборони не може виконати повною мірою оборонні замовлення навіть при наявності грошей.

«Наприклад, наприкінці минулого року Міноборони повернуло мільярди гривень на Казначейський рахунок, тому що не змогло витратити ці гроші. Не виконали держзамовлення, не забезпечили фронт дронами. Пам’ятаєте ту заяву Білецького, коли він вийшов і сказав, що вони не отримали жодного дрона? Тобто гроші є, а виконати замовлення Міноборони не може, бо вони недолугі. Постійні скандали навколо Державного оператору тилу щодо оборонних закупівель, їжі. Ви порахуйте, скільки підозр від НАБУ та САП до чиновників Міноборони, саме щодо забезпечення фронту», — зазначив Борислав Береза.

Нагадаємо, Верховна Рада у липні збиралася проголосувати за законопроєкт 13439−3 про внесення змін до держбюджету. Ним, зокрема, передбачалося забрати з дохідної частини столичного бюджету надходження від 10% податку на прибуток — 8 млрд грн. Як заявив нардеп Олексій Гончаренко, зараз «слуги народу» знову намагаються забрати з бюджету Києва ці гроші.

Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України Віталія Кличка, попереджала, що це призведе до зменшення допомоги військовим від громади столиці, також постраждали б вчителі, медики та переселенці, які облаштувалися у Києві.

Раніше Борислав Береза заявив про підготовку владою обшуків та вручення підозр депутатам Київради.

