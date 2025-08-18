41.05 / 41.57 48.00 / 48.61
В Україні стартувала програма «Пакунок школяра»: як подати заявку на участь

18:07 18 серпня 2025
Сім&#39;ї першокласників отримають 5 тисяч гривень через Дію

В Україні стартувала державна програма «Пакунок школяра». Родини першокласників уже можуть оформити допомогу в «Дія». Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

«Одноразова допомога в розмірі 5 тисяч гривень полегшить підготовку до школи, покриваючи витрати на канцелярію, дитячий одяг і взуття. Спершу батьки або законні представники дітей, які цього року вперше йдуть до школи, отримають пуш-сповіщення у застосунк „Дія“ про можливість оформити заяву. Лише кілька кроків — і все готово», — йдеться у повідомленні.

Алгоритм дій:

- Оновіть та відкрийте застосунок «Дія» та авторизуйтеся.
- Відкрийте розділ Сервіси → Допомога від держави → Пакунок школяра.
- Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву.
- Виберіть або відкрийте Дія. Картку для виплат.
- Перевірте та підпишіть заяву Дія.Підписом.
- Надішліть — і готово!

«Заяву можна подати до 15 листопада. Як тільки вона буде схвалена, кошти надійдуть на Дія.Картку. За допомогу ви зможете придбати товари для підготовки дитини до школи як онлайн, так і у звичайних магазинах протягом 180 днів [з моменту зарахування коштів]», — повідомили розробники «Дії».

Як писали «ФАКТИ», аферисти почали заробляти на «Пакеті школяра». Батьків майбутніх першокласників попередили про загрозу.

17

