В Україні стартувала програма «Пакунок школяра»: як подати заявку на участь

В Україні стартувала державна програма «Пакунок школяра». Родини першокласників уже можуть оформити допомогу в «Дія». Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.
«Одноразова допомога в розмірі 5 тисяч гривень полегшить підготовку до школи, покриваючи витрати на канцелярію, дитячий одяг і взуття. Спершу батьки або законні представники дітей, які цього року вперше йдуть до школи, отримають пуш-сповіщення у застосунк „Дія“ про можливість оформити заяву. Лише кілька кроків — і все готово», — йдеться у повідомленні.
Алгоритм дій:
- Оновіть та відкрийте застосунок «Дія» та авторизуйтеся.
- Відкрийте розділ Сервіси → Допомога від держави → Пакунок школяра.
- Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву.
- Виберіть або відкрийте Дія. Картку для виплат.
- Перевірте та підпишіть заяву Дія.Підписом.
- Надішліть — і готово!
«Заяву можна подати до 15 листопада. Як тільки вона буде схвалена, кошти надійдуть на Дія.Картку. За допомогу ви зможете придбати товари для підготовки дитини до школи як онлайн, так і у звичайних магазинах протягом 180 днів [з моменту зарахування коштів]», — повідомили розробники «Дії».
