В Україні стартувала програма «Пакунок школяра»: як подати заявку на участь

В Україні стартувала державна програма «Пакунок школяра». Родини першокласників уже можуть оформити допомогу в «Дія». Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

«Одноразова допомога в розмірі 5 тисяч гривень полегшить підготовку до школи, покриваючи витрати на канцелярію, дитячий одяг і взуття. Спершу батьки або законні представники дітей, які цього року вперше йдуть до школи, отримають пуш-сповіщення у застосунк „Дія“ про можливість оформити заяву. Лише кілька кроків — і все готово», — йдеться у повідомленні.

Алгоритм дій:

- Оновіть та відкрийте застосунок «Дія» та авторизуйтеся.

- Відкрийте розділ Сервіси → Допомога від держави → Пакунок школяра.

- Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву.

- Виберіть або відкрийте Дія. Картку для виплат.

- Перевірте та підпишіть заяву Дія.Підписом.

- Надішліть — і готово!

«Заяву можна подати до 15 листопада. Як тільки вона буде схвалена, кошти надійдуть на Дія.Картку. За допомогу ви зможете придбати товари для підготовки дитини до школи як онлайн, так і у звичайних магазинах протягом 180 днів [з моменту зарахування коштів]», — повідомили розробники «Дії».

Як писали «ФАКТИ», аферисти почали заробляти на «Пакеті школяра». Батьків майбутніх першокласників попередили про загрозу.

