Аферисти почали заробляти на «Пакеті школяра»: батьків майбутніх першокласників попередили про загрозу

В Україні аферисти вигадали нову шахрайську схему під виглядом допомоги «Пакунок школяра». Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

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«До уваги батьків майбутніх першокласників! У мережі шириться нова шахрайська схема під виглядом допомоги „Пакунок школяра“: зловмисники розсилають повідомлення про нібито початок виплати та збирають банківські дані батьків. Офіційно повідомляємо: ініціатива наразі ще тестується, тривають останні доопрацювання для того, аби старт програми відбувся максимально ефективно та якісно», — повідомили у відомстві.

В Мінсоцполітики повідомлять про запуск програми щойно все буде готово.

«Тоді ж поділимося і детальною інструкцією, як скористатися „Пакунком школяра“. Наразі точно можемо сказати: батькам, які зареєстрували свою дитину до першого класу української школи та є користувачами Дії, після старту ініціативи надійде відповідне сповіщення. Тож застерігаємо батьків і представників цьогорічних „першачків“ не переходити за сумнівними посиланнями та не надавати свої персональні дані», — повідомили у відомстві.

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