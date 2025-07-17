- 17.07 22:27 Наймодніший сувенір-2025: як вибрати подарунок
- 17.07 21:59 Чудова заправка для салатів: готується просто і швидко
- 17.07 21:29 Дженніфер Лопес святкуватиме день народження концертом у Туреччині
- 17.07 21:00 Робіть це під час ходьби й можете за місяць втратити до 4 кілограмів ваги
- 17.07 20:55 «Шахтар» зіграв у гостях внічию з «Ільвесом» і вийшов у відборі Ліги Європи на турецького гранда: відеоогляд матчу
- 17.07 20:35 Він мав позивний «Меджик», що означає чарівник: під Куп’янськом поліг 28-річний воїн з Запоріжжя
- 17.07 20:07 Консервовані огірки з кетчупом: незвично, але дуже смачно
- 17.07 19:39 Україна розгортає десятки тисяч перехоплювачів, щоб зупинити російські «Шахеди»
- 17.07 19:14 Вперше за довгий час: популярна телеведуча звернулася до мережі
- 17.07 19:02 Близнюкам — «Дама мечів» та рішучість, Терезам — «Лицар Жезлів» та бурхливі емоції: Таро-прогноз на 18 липня
- 17.07 18:44 путін вже відповів на ультиматум Трампа: аналітик пояснив задум кремля
- 17.07 18:30 У Польщі закривають притулки для українських біженців
Аферисти почали заробляти на «Пакеті школяра»: батьків майбутніх першокласників попередили про загрозу
В Україні аферисти вигадали нову шахрайську схему під виглядом допомоги «Пакунок школяра». Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.
«До уваги батьків майбутніх першокласників! У мережі шириться нова шахрайська схема під виглядом допомоги „Пакунок школяра“: зловмисники розсилають повідомлення про нібито початок виплати та збирають банківські дані батьків. Офіційно повідомляємо: ініціатива наразі ще тестується, тривають останні доопрацювання для того, аби старт програми відбувся максимально ефективно та якісно», — повідомили у відомстві.
В Мінсоцполітики повідомлять про запуск програми щойно все буде готово.
«Тоді ж поділимося і детальною інструкцією, як скористатися „Пакунком школяра“. Наразі точно можемо сказати: батькам, які зареєстрували свою дитину до першого класу української школи та є користувачами Дії, після старту ініціативи надійде відповідне сповіщення. Тож застерігаємо батьків і представників цьогорічних „першачків“ не переходити за сумнівними посиланнями та не надавати свої персональні дані», — повідомили у відомстві.
Раніше «ФАКТИ» писали про три найнебезпечніші схеми кібершахрайства в Україні.110
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Дама мечів» та рішучість, Терезам — «Лицар Жезлів» та бурхливі емоції: Таро-прогноз на 18 липня
Ракам потрібно зберігати холоднокровність, а Стрільцям слід проявити гнучкість: гороскоп на 17 липня