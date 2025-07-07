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П'ять тисяч гривень на першокласника: в Україні запускають програму «Пакет школяра»
В Україні, де раніше змінився формат «Пакету малюка», запускають нову виплату — «Пакунок школяра». Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Сьогодні за ініціативи Президента ухвалюємо рішення про запуск нової виплати — „Пакунок школяра“. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати „Пакунок школяра“ зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через Дію. Все буде зручно і просто. Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи», — повідомив він.
Шмигаль зазначив, що виплата в 5 тисяч гривень жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.
«Запуск „Пакунку школяра“ — це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні», — написав прем’єр.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт про запровадження одноразових виплат для українських матерів.142
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