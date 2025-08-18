- 22:01 Кавуновий салат для фігури: швидкий рецепт корисної страви
Українські безпілотники паралізували нафтопровід «Дружба»: в Угорщині істерика
Збройні Сили України продовжують завдавати ударів по ворожих позиціях. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє» (Тамбовська область, рф). Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
«У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом „Дружба“ повністю зупинено. Нафтоперекачувальна станція „Нікольскоє“ є частиною економічної інфраструктури рф та задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора. Сили оборони України послідовно працюють над зниженням воєнно-економічного потенціалу рф з метою повного припинення збройної агресії проти України. Далі буде…» — йдеться у повідомленні.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто на його звинувачення у нібито атаці України на енергетичну безпеку його країни нагадуванням, що Угорщина систематично протягом багатьох років докладала зусиль для збереження своєї енергетичної залежності від рф, незважаючи на тривалі застереження, що остання не є надійною.
«Петер, саме росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщині роками кажуть, що Москва — ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги — і погрози — своїм друзям у Москві», — написав Сибіга.
Зазначимо, що Сійярто знову звинуватив Україну в нібито «атаці на енергетичну безпеку» його країни, що призвело «припинення постачання нафти» через пошкодження нафтопроводу у рф, натякнувши при цьому на можливі наслідки в енергопостачанні України.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про наміри Німеччини покарати Угорщину і Словаччину за спроби розколоти єдність Євросоюзу.120
