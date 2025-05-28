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«Ми розберемося»: Німеччина готова покарати Угорщину та Словаччину
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який нещодавно попросив підтримки у Китаю щодо припинення вогню в Україні, погрожує призупинити фінансування Євросоюзом Словаччини, якщо вона продовжуватиме відхилятися від спільного напрямку ЄС. Мерц також критикує Угорщину, більша частина фінансування якої вже призупинена через проблеми з верховенством права, і обіцяє притягнути її до відповідальності. Суперечка загострюється через занепокоєння щодо дотримання Угорщиною та Словаччиною цінностей ЄС, а німецький канцлер попередив про потенційні «складніші конфлікти», якщо вони продовжать свій нинішній курс, пише Bloomberg.
«Держави-члени, які порушують верховенство права, можуть зіткнутися з провадженнями щодо порушення, і завжди існує можливість вилучення у них європейських коштів, — сказав Мерц на конференції WDR Europaforum, коли його запитали про Угорщину та Словаччину. - Якщо це необхідно, то ми з цим розберемося».
Загроза скоротити фінансування Словаччини та продовжувати притягувати Угорщину до відповідальності є найяскравішою ознакою того, що Мерц, який обійняв посаду на початку цього місяця, готовий загострити суперечку з двома країнами.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову зіткнувся з посиленою увагою до нового законодавства, запропонованого його партією. Законопроєкт спрямований на скорочення фінансової підтримки груп громадянського суспільства та ЗМІ, які отримують іноземне фінансування, оскільки уряд стверджує, що вони загрожують суверенітету Угорщини. Критики порівняли цей крок зі спробами президента путіна придушити внутрішніх суперників.
Словаччина також викликає дедалі більше занепокоєння в Брюсселі. Уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо перейняв конфронтаційну риторику щодо ЄС та тісніше об'єднався з Орбаном. Фіцо також виступав з антиукраїнськими заявами та зазнав критики через нещодавній візит до москви для зустрічі з путіним.
«Ми не зможемо уникнути цього конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо продовжуватимемо цей курс, — сказав Мерц. - Не можемо дозволити, щоб рішення всього ЄС залежали від невеликої меншості. І, безумовно, можуть бути чіткіші слова, а можливо, й складніші конфлікти».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Мерц виступив з неприємною заявою щодо війни в Україні, зазначивши, що вона триватиме довше, ніж можна собі уявити.
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