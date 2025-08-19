41.07 / 41.59 47.99 / 48.60
Чому не варто лити окріп у засмічену раковину: пояснює сантехнік

11:11 19 серпня 2025
Чому не варто лити окріп у раковину&nbsp;— Поради сантехніків

Сантехніки не радять виливати окріп у злив, щоб прочистити його. За словами одного сантехніка, ніколи не слід цього робити, оскільки ви можете пошкодити свою сантехнічну систему, навіть не усвідомлюючи цього, пише Mirror.

За традицією, виливати окріп у раковину можна, якщо ваші труби чисті та вода може витікати, але якщо у вас засмічення, гаряча вода, що стоїть на місці, може розплавити або деформувати ваші пластикові труби.

«НЕ ВЛИВАЙТЕ ОКРІП У ЗЛИВ, намагаючись прочистити його. Це нормально, якщо труба чиста, але якщо окріп не зможе усунути засмічення (що ймовірно), він може розплавити ПВХ-пластик», — розповів сантехнік.

Експерти WP Plumbing дотримуються аналогічної думки.

«Заливання дуже гарячої води в кухонну раковину — не найкращий спосіб усунення засмічень. Це має довгострокові наслідки, і для цього вам знадобляться галони окропу. Таким чином, ви пошкодите трубопровід, перш ніж розпушите засмічення», — вважають вони.

Експерти Balkan Plumbing також закликали людей відмовитися від використання окропу, але зазначаючи, що небезпека існує лише в тому випадку, якщо у вас є зливні труби з ПВХ. Вони пояснили: «У сучасних будинках деякі зливні труби виготовлені з ПВХ-пластику, і зазвичай окріп просто протікає через них, не завдаючи жодної шкоди. Але якщо він протікає через трубу повільно, ПВХ може деформуватися. Проте, якщо у вас немає зливних труб з ПВХ, ви можете залити окріп прямо в цей злив, і це жодним чином не зашкодить сантехніці».

Раніше «ФАКТИ» писали, як позбавитися мошок на кухні без жодної краплі «хімії».

