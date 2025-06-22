Позбавляємось мошок на кухні без жодної краплі «хімії»: блогерка Марина порадила, як зробити це легко і «по-домашньому»

Блогерка Марина Жукова, яка раніше розповіла, як у спекотний час позбутися неприємних запахів від взуття, поділилася порадами, як можна позбавитися настирливих мошок домашніми методами, без використання хімікатів.

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Крок 1: Генеральне прибирання

Насамперед, визначте місця скупчення мошок (відро для сміття, раковина, фруктівниця). Ретельно вимийте всі поверхні розчином оцту з водою (1:1), приділяючи увагу стільницям та куточкам, де можуть залишатися крихти або солодкі краплі.

Крок 2: Зберігання продуктів

Заберіть усі «годівниці» для мошок: фрукти та овочі зберігайте в холодильнику або під кришкою, хліб та печиво — у закритих ємностях. Не залишайте брудний посуд на ніч. Можна покласти кілька гвоздичок або лавровий лист поряд із фруктами — їхній аромат відлякує мошок.

Крок 3: Відро для сміття — під контроль

Мошки люблять харчові відходи. Виносьте сміття щодня, особливо органіку. Регулярно протирайте відро оцтом або розчином соди з лимоном. Можна насипати трохи сухої соди на дно для нейтралізації запахів та запобігання розмноженню мошок.

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Крок 4: Робимо пастку

Якщо мошки вже з'явилися, допоможе проста пастка: візьміть банку, налийте на дно яблучний оцет (або суміш соку та краплі мила). Накрийте харчовою плівкою, проколіть кілька дірочок зубочисткою і поставте в місці скупчення мошок. Вони потраплять усередину і не зможуть вибратися.

Крок 5: Перевіряємо кімнатні квіти

Іноді мошки заводяться у перелитому ґрунті кімнатних рослин. Якщо помітите їх біля горщика: зменшіть полив, зверху посипте трохи кориці (вона безпечна для рослин, але відлякує мошок) або замініть верхній шар грунту.

Крок 6: Підтримання чистоти

Для профілактики щотижня протирайте проблемні зони оцтом. Не залишайте продукти на видному місці, особливо в спеку. Використовуйте ганчірку з краплею ефірної олії (лаванди, лимона) для свіжості та відлякування комах.

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Ці прості кроки допоможуть підтримувати чистоту на кухні, заощаджуючи ваш час та нерви, адже запобігти появі мошок завжди легше, ніж боротися з їхньою навалою.

Як писали «ФАКТИ», раніше Марина Жукова порадила, як прибрати вапняний камінь без хімії.

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