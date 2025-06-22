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Позбавляємось мошок на кухні без жодної краплі «хімії»: блогерка Марина порадила, як зробити це легко і «по-домашньому»
Блогерка Марина Жукова, яка раніше розповіла, як у спекотний час позбутися неприємних запахів від взуття, поділилася порадами, як можна позбавитися настирливих мошок домашніми методами, без використання хімікатів.
Крок 1: Генеральне прибирання
Насамперед, визначте місця скупчення мошок (відро для сміття, раковина, фруктівниця). Ретельно вимийте всі поверхні розчином оцту з водою (1:1), приділяючи увагу стільницям та куточкам, де можуть залишатися крихти або солодкі краплі.
Крок 2: Зберігання продуктів
Заберіть усі «годівниці» для мошок: фрукти та овочі зберігайте в холодильнику або під кришкою, хліб та печиво — у закритих ємностях. Не залишайте брудний посуд на ніч. Можна покласти кілька гвоздичок або лавровий лист поряд із фруктами — їхній аромат відлякує мошок.
Крок 3: Відро для сміття — під контроль
Мошки люблять харчові відходи. Виносьте сміття щодня, особливо органіку. Регулярно протирайте відро оцтом або розчином соди з лимоном. Можна насипати трохи сухої соди на дно для нейтралізації запахів та запобігання розмноженню мошок.
Крок 4: Робимо пастку
Якщо мошки вже з'явилися, допоможе проста пастка: візьміть банку, налийте на дно яблучний оцет (або суміш соку та краплі мила). Накрийте харчовою плівкою, проколіть кілька дірочок зубочисткою і поставте в місці скупчення мошок. Вони потраплять усередину і не зможуть вибратися.
Крок 5: Перевіряємо кімнатні квіти
Іноді мошки заводяться у перелитому ґрунті кімнатних рослин. Якщо помітите їх біля горщика: зменшіть полив, зверху посипте трохи кориці (вона безпечна для рослин, але відлякує мошок) або замініть верхній шар грунту.
Крок 6: Підтримання чистоти
Для профілактики щотижня протирайте проблемні зони оцтом. Не залишайте продукти на видному місці, особливо в спеку. Використовуйте ганчірку з краплею ефірної олії (лаванди, лимона) для свіжості та відлякування комах.
Ці прості кроки допоможуть підтримувати чистоту на кухні, заощаджуючи ваш час та нерви, адже запобігти появі мошок завжди легше, ніж боротися з їхньою навалою.
Як писали «ФАКТИ», раніше Марина Жукова порадила, як прибрати вапняний камінь без хімії.382
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