Секрет, про який мовчать сантехніки: як легко прочистити труби на кухні

Засоби для прибирання можна не лише придбати у спеціалізованих відділах магазинів, а й зробити самотужки, як, приміром, екологічний гель для чищення унітазу.

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А блогер Clean Master на своєму каналі розповів про метод, за допомогою якого можна швидко прочистити злив в кухонній раковині, не сплачуючи зайві гроші за візит сантехніка.



Насамперед він радить вичерпати надлишок води з раковини, щоб суміш діяла цілеспрямовано на засмічення.

Засіб для чищення готується з кількох інгредієнтів, які є на кожній кухні.

По-перше, це яєчний білок, який потрібно відділити від жовтка. По-друге, це будь-який миючий засіб, три ложки якого додають до білка та добре перемішують, а потім виливають у злив раковини, що засмітився. Третє та четверте — дві повні столові ложки харчової соди та… 100 мл рослинної олії.

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Останній інгредієнт — літр сильно нагрітої води, яка не має кипіти.

«Якщо у вас є харчова плівка, закрийте злив — це прискорить ефект», — радить Clean Master та стверджує, що суміш вступить в реакцію, «роз'їсть» засмічення та вода почне легко стікати через злив.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як позбавитися мошок на кухні без жодної краплі «хімії».

Фото — скріншот

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