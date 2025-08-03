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Секрет, про який мовчать сантехніки: як легко прочистити труби на кухні
Засоби для прибирання можна не лише придбати у спеціалізованих відділах магазинів, а й зробити самотужки, як, приміром, екологічний гель для чищення унітазу.
А блогер Clean Master на своєму каналі розповів про метод, за допомогою якого можна швидко прочистити злив в кухонній раковині, не сплачуючи зайві гроші за візит сантехніка.
Насамперед він радить вичерпати надлишок води з раковини, щоб суміш діяла цілеспрямовано на засмічення.
Засіб для чищення готується з кількох інгредієнтів, які є на кожній кухні.
По-перше, це яєчний білок, який потрібно відділити від жовтка. По-друге, це будь-який миючий засіб, три ложки якого додають до білка та добре перемішують, а потім виливають у злив раковини, що засмітився. Третє та четверте — дві повні столові ложки харчової соди та… 100 мл рослинної олії.
Останній інгредієнт — літр сильно нагрітої води, яка не має кипіти.
«Якщо у вас є харчова плівка, закрийте злив — це прискорить ефект», — радить Clean Master та стверджує, що суміш вступить в реакцію, «роз'їсть» засмічення та вода почне легко стікати через злив.
Раніше «ФАКТИ» писали, як позбавитися мошок на кухні без жодної краплі «хімії».
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