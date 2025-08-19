Повернення з війни: в Україну доставили тіла загиблих захисників

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих захисників. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

За інформацією штабу, репатріаційні заходи відбулися в рамках попередніх домовленостей.

З числа повернених сьогодні «на щиті» оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Також повідомляється, що серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули у російському полоні. Вони були у списках тяжкопоранених і важкохворих полонених на обмін згідно домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин.

«Російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян», — наголосили у Координаційному штабі й додали, що найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

У Координаційному штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста, а також особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судмедекспертам.

Нагадаємо, 14 серпня Україна повернула з російського полону ще 84 бранців.

