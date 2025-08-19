41.07 / 41.60 48.00 / 48.61
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Повернення з війни: в Україну доставили тіла загиблих захисників

15:01 19 серпня 2025
В Україну повернули тіла 1000 загиблих захисників

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих захисників. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

За інформацією штабу, репатріаційні заходи відбулися в рамках попередніх домовленостей.

З числа повернених сьогодні «на щиті» оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Також повідомляється, що серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули у російському полоні. Вони були у списках тяжкопоранених і важкохворих полонених на обмін згідно домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин.

РЕКЛАМА

«Російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян», — наголосили у Координаційному штабі й додали, що найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

У Координаційному штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста, а також особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судмедекспертам.

Нагадаємо, 14 серпня Україна повернула з російського полону ще 84 бранців.

РЕКЛАМА

40

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

насіння базиліка

Це крихітне насіння регулює рівень цукру: просто додайте його до меню

Гороскоп на 19 серпня для кожного знаку зодіаку

Овнам корисний активний відпочинок, а ініціатива Тельців може бути покараною: гороскоп на конфліктний день 19 серпня

Екодім переселенців з Харкова Лани Тесленко та її чоловіка Олександра

«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині

Аграрій з Київщини

Аграрій з Київщини порадив, чим підживити полуницю в серпні і у вересні

Наступний матеріал
Новини партнерів