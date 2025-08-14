- 16:57 Нацбанк, «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» можуть арештувати активи Миколи Лагуна через Лондонський суд, — ЗМІ
- 16:56 Петрожицька не переживе: мережа відреагувала на новину від Полякової
- 16:42 Встигнути все: помічники, які рятують батьків з початком навчального року
- 16:23 Північна Корея постачає росії «рабів»: в яких умовах їх утримують
- 16:07 Розслідував корупцію в «Укрзалізниці», а потім перейшов туди працювати: Олег Постернак про конфлікт інтересів ексдетектива НАБУ
- 16:00 «Це несмак і цинізм»: Валентин Гладких дорікає Петру Порошенку за піджак Canali на зустрічі з військовими
- 15:56 Планують підняти зарплатню до 450 тисяч грн на місяць. Не військовим, а чиновникам: скандал у ВР через зміни у держбюджеті
- 15:31 Без Києва — жодної угоди: віцепрезидент США окреслив червоні лінії для кремля
- 15:28 Понад десять років у неволі: Україна повернула ще 84 бранців
- 15:11 Помідори, мариновані шматочками: яскравий смак літа взимку
- 15:00 Вибили двері, порізали шини й побили людей: очевидці про силове захоплення держпідприємства «Проскурівка»
- 14:51 Так і не навчилася: Наталія Могилевська переспівала свій старий хіт
Понад десять років у неволі: Україна повернула ще 84 бранців (фото, відео)
В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, де раніше розповідали, що в межах стамбульских домовленостей в Україну повернулося вже понад 1000 захисників, повідомили що додому вдалося повернути ще 84-х українців.
Нинішній, 67-й обмін, в штабі називають особливим — додому повертаються українці, деякі з яких перебували у полоні з 2014 року. З російської неволі визволено 33 військових та 51 цивільного українця.
«Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення — від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів — він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році», — зазначили в Координаційному штабі та додали, що додому також повертаються українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки.
Серед звільнених — три жінки з Донецької та Луганської областей. Одну з них — вчительку початкової школи — позбавили волі ще у 2019 році.
А з 2016 року в російській неволі перебував цивільний українець. Зараз йму 27 років, а коли його захопили, він був 18-річним юнаком.
Також додому повертаються захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів. Серед звільнених — дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року.
Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність. Вік наймолодшого звільненого — 26 років, найстаршому виповнилося — 74 роки, з яких 7 останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці.
Нагадаємо, що про поетапний обмін полоненими з росіянами домовленість була досягнута на початку літа. Протягом червня та липня в Україну повертали бранців, не називаючи загальної кількості звільнених — такими були домовленості, досягнуті у Стамбулі. Також відбулося кілька етапів репатріації тіл загиблих героїв.
Фото зі сторінки Коррдинаційного штабу з питань поводження з полоненими95
Читайте нас у Facebook