Понад десять років у неволі: Україна повернула ще 84 бранців (фото, відео)

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, де раніше розповідали, що в межах стамбульских домовленостей в Україну повернулося вже понад 1000 захисників, повідомили що додому вдалося повернути ще 84-х українців.

Нинішній, 67-й обмін, в штабі називають особливим — додому повертаються українці, деякі з яких перебували у полоні з 2014 року. З російської неволі визволено 33 військових та 51 цивільного українця.

«Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення — від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів — він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році», — зазначили в Координаційному штабі та додали, що додому також повертаються українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки.

Серед звільнених — три жінки з Донецької та Луганської областей. Одну з них — вчительку початкової школи — позбавили волі ще у 2019 році.

А з 2016 року в російській неволі перебував цивільний українець. Зараз йму 27 років, а коли його захопили, він був 18-річним юнаком.

Також додому повертаються захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів. Серед звільнених — дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року.

Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність. Вік наймолодшого звільненого — 26 років, найстаршому виповнилося — 74 роки, з яких 7 останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці.

Нагадаємо, що про поетапний обмін полоненими з росіянами домовленість була досягнута на початку літа. Протягом червня та липня в Україну повертали бранців, не називаючи загальної кількості звільнених — такими були домовленості, досягнуті у Стамбулі. Також відбулося кілька етапів репатріації тіл загиблих героїв.

