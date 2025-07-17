В Україну вдалося повернути тіла ще тисячі загиблих воїнів (фото)

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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«За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл», — йдеться у повідомленні.

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В Координаційному штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

«Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно відбувся черговий обмін полоненими.

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