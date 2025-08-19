41.07 / 41.59 48.00 / 48.61
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

40-річного ексфутболіста збірної знайшли мертвим через три дні після смерті (фото, відео)

16:11 19 серпня 2025
Тендай Ндоро

Колишнього нападника південноафриканського «Орландо Пайретс» та збірної Зімбабве 40-річного Тендая Ндоро знайдено мертвим у його квартирі в Йоганнесбурзі через три дні після смерті, повідомляє citizen.co.za. Раніше переможець Ліги чемпіонів та призер Євро-2000 помер від раптової зупинки серця у 53 роки.

За інформацією ЗМІ, Ндоро хворів на діабет, у нього були серйозні проблеми із зором. Ситуацію ускладнив той факт, що свого часу футболіст записав усе своє майно на дружину Тандо Масеко, яка після розлучення залишила колишнього кумира вболівальників ні з чим.

За роки кар'єри Тендай Ндоро встиг пограти на батьківщині за «Чікен Інн», у ПАР — за «Орландо Пайретс», «Аякс Кейптаун» та «Хайлендс Парк», а також за клуби Саудівської Аравії і Оману. З 2013 до 2017 року нападник виступав за збірну Зімбабве, забивши в 14 матчах п'ять м'ячів, включаючи гол у ворота Тунісу на Кубку африканських націй-2017.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

146

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 19 серпня для кожного знаку зодіаку

Овнам корисний активний відпочинок, а ініціатива Тельців може бути покараною: гороскоп на конфліктний день 19 серпня

насіння базиліка

Це крихітне насіння регулює рівень цукру: просто додайте його до меню

Екодім переселенців з Харкова Лани Тесленко та її чоловіка Олександра

«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині

Марк Рютте

НАТО без НАТО: що сказав Рютте про обіцяний Україні захист від подальшої агресії росії

Наступний матеріал
Новини партнерів