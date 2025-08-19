40-річного ексфутболіста збірної знайшли мертвим через три дні після смерті (фото, відео)

- 18:05 Потап зізнався, що пов’язує його з Настею Каменських — неочікувана правда
- 18:01 На якому каналі безкоштовно дивитися онлайн «Полісся» — «Фіорентина»: букмекери оцінили шанси команди Ротаня в єврокубковому протистоянні
- 17:45 Пенсійна реформа: в уряді розповіли, як планують зберегти кошти українців
- 17:27 Воєнні злочини рф та майбутня робота Спецтрибуналу — головна тема зустрічі генпрокурора та посла Італії в Україні
- 17:24 «Ніхто не питав мого дозволу»: Меган Маркл розплакалася через заяву Букінгемського палацу
- 17:15 Цей продукт рятує серце, покращує сон і бореться з холестерином: вчені шокували результатами
- 16:57 Favbet Tech став партнером IT Arena 2025 у Львові
- 16:55 НАТО без НАТО: що сказав Рютте про обіцяний Україні захист від подальшої агресії росії
- 16:30 7 переможців, 10-мільйонні перегляди та підтримка топових артистів: як пройшов 2-й благодійний конкурс Dity. Help Music в Києві
- 16:23 Суперпопулярний в українців продукт може різко подешевшати
- 16:15 Овнам — «Колесо Фортуни» і шанс все змінити, Терезам — «Диявол» та спокуси: Таро-прогноз на 20 серпня
- 16:11 40-річного ексфутболіста збірної знайшли мертвим через три дні після смерті
Колишнього нападника південноафриканського «Орландо Пайретс» та збірної Зімбабве 40-річного Тендая Ндоро знайдено мертвим у його квартирі в Йоганнесбурзі через три дні після смерті, повідомляє citizen.co.za. Раніше переможець Ліги чемпіонів та призер Євро-2000 помер від раптової зупинки серця у 53 роки.
За інформацією ЗМІ, Ндоро хворів на діабет, у нього були серйозні проблеми із зором. Ситуацію ускладнив той факт, що свого часу футболіст записав усе своє майно на дружину Тандо Масеко, яка після розлучення залишила колишнього кумира вболівальників ні з чим.
За роки кар'єри Тендай Ндоро встиг пограти на батьківщині за «Чікен Інн», у ПАР — за «Орландо Пайретс», «Аякс Кейптаун» та «Хайлендс Парк», а також за клуби Саудівської Аравії і Оману. З 2013 до 2017 року нападник виступав за збірну Зімбабве, забивши в 14 матчах п'ять м'ячів, включаючи гол у ворота Тунісу на Кубку африканських націй-2017.
Овнам корисний активний відпочинок, а ініціатива Тельців може бути покараною: гороскоп на конфліктний день 19 серпня
«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині