40-річного ексфутболіста збірної знайшли мертвим через три дні після смерті (фото, відео)

Колишнього нападника південноафриканського «Орландо Пайретс» та збірної Зімбабве 40-річного Тендая Ндоро знайдено мертвим у його квартирі в Йоганнесбурзі через три дні після смерті, повідомляє citizen.co.za. Раніше переможець Ліги чемпіонів та призер Євро-2000 помер від раптової зупинки серця у 53 роки.

За інформацією ЗМІ, Ндоро хворів на діабет, у нього були серйозні проблеми із зором. Ситуацію ускладнив той факт, що свого часу футболіст записав усе своє майно на дружину Тандо Масеко, яка після розлучення залишила колишнього кумира вболівальників ні з чим.

За роки кар'єри Тендай Ндоро встиг пограти на батьківщині за «Чікен Інн», у ПАР — за «Орландо Пайретс», «Аякс Кейптаун» та «Хайлендс Парк», а також за клуби Саудівської Аравії і Оману. З 2013 до 2017 року нападник виступав за збірну Зімбабве, забивши в 14 матчах п'ять м'ячів, включаючи гол у ворота Тунісу на Кубку африканських націй-2017.

pic.twitter.com/BwvPKax4TZ - Zimbabwe Football

