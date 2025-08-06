Переможець Ліги чемпіонів та призер Євро-2000 помер від раптової зупинки серця у 53 роки (фото, відео)

Незабаром після загибелі у страшній автомобільній аварії футболіста «Ліверпуля» Діогу Жоти та його брата португальський футбол вразила ще одна трагічна новина. У віці 53 років раптово помер легендарний ексфутболіст «Порту» та збірної Португалії Жорже Кошта, повідомляє Record.

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У колишнього захисника, а останнім часом футбольного директора «Порту» на території його рідного клубу трапилася раптова зупинка серця. Жорже Кошту у критичному стані доправили до лікарні. Врятувати легенду футболу лікарям не вдалося.

За інформацією португальських ЗМІ, ще 2022 року у Жорже Кошти стався серцевий напад, після чого він переніс операцію.

Жорже Кошта, який виступав на позиції центрального захисника, провів у футболці «Порту» понад 300 матчів у всіх турнірах. Загалом за кар'єру він виграв аж 26 трофеїв, зокрема, вісім чемпіонських титулів, п'ять Кубків Португалії та шість Суперкубків країни. Крім того, капітан «Порту» під керівництвом Жозе Моуріньо піднімав над головою головні трофеї Кубка УЄФА-2002/2003 та Ліги чемпіонів-2003/2004.

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У складі збірної Португалії футболіст, який став чемпіоном світу серед гравців до 20 років, провів 50 матчів і забив 2 голи, завоювавши при цьому «бронзу» Євро-2000.

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Після закінчення кар'єри Жорже Кошта очолював як тренер збірну Габону, а також цілу низку клубів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер відомий футболіст і тренер, який забив легендарний гол ударом з 77 метрів.

Фото ФК «Порту»

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