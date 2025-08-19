7 переможців, 10-мільйонні перегляди та підтримка топових артистів: як пройшов 2-й благодійний конкурс Dity. Help Music в Києві

15−16 серпня 2025 року у Києві в Unit City пройшла фінальна частина 2-го благодійного конкурсу Dity. Help Music. Конкурс проводиться благодійною платформою Dity. Help спільно з музичним каналом М1 та Наше Радіо.

Незважаючи на постійні обстріли, повітряні тривоги, втрату домівок та близьких людей, українські діти прагнуть займатися творчістю і розвивати свої таланти. Про це свідчать 930 заявок на конкурс Dity. Help Music у 2025 році, які надійшли з 22-х областей України, а також з Німеччини та США.

Dity. Help Music є благодійною ініціативою засновника Таврійського Фонду Миколи Баграєва та головним співочим конкурсом для дітей України. Участь у ньому є безкоштовною. До конкурсу допускаються діти віком від 6 до 18 років включно, громадяни України, незалежно від їхнього місця проживання.

«Маючи 27-річний досвід роботи з творчими дітьми, ми все одно щоразу хвилюємося, переживаємо, бо розуміємо відповідальність. Зробити цей захід у 3,5 рік повномасштабної війни було нелегко. Але, думаю, ми виправдали очікування дітей, їхніх родин та наставників. Ми намагаємось робити такі події, щоб у дітей залишилися світлі спогади про дитинство, попри війну», — зазначив Микола Баграєв.

Конкурс Dity. Help Music у 2025 році відбувся в 7-ми номінаціях. Його переможцями стали:

Сучасне фольклорне виконання (6−18 років)

1 місце — Яритик Анна, м. Біла Церква, Київська обл.

Вокалісти та вокалістки (6−9 років)

1 місце — Чирва Лікерія, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.

Вокалісти та вокалістки (10−12 років)

1 місце — Лєснікова Надія, с. Козин, Київська обл.

Авторська пісня (6−18 років)

1 місце — Семчук Анастасія, м. Львів, Львівська обл.

Вокалісти та вокалістки (13−15 років)

1 місце — Остапчук Катерина, м. Київ

Вокалісти та вокалістки (16−18 років)

1 місце — Бугайчук Дарʼя, м. Рівне, Рівненська обл.

Дуети та гурти (6−18 років)

1 місце — Студія вокалу «Квезаль», м. Костопіль, Рівненська обл.

Усі переможці отримали «пісню під ключ» від музичного хабу TAVR Records та сімейний вікенд в Буковелі від аквапарку Mavka.

Переможців та призерів конкурсу визначило журі у складі: Валентин Коваль (один з родоначальників фестивалю «Чорноморські Ігри»), Натела Чхартішвілі-Зацаринна (Генеральна продюсерка телеканалів М1 та М2), Віталій Дроздов (Генеральний продюсер «Тавр Медіа»), Тоня Матвієнко (Заслужена артистка України), Олена Мозгова (музична продюсерка), Олена Савінова (викладачка вокалу), Валерій Сасковець (продюсер TAVR Records), Світлана Тарабарова (співачка, композиторка, артистка), Тіна Кароль (Народна артистка України).

Свої хіти дітям та глядачам подарували артисти, які підтримали Dity. Help Music 2025: DOROFEEVA, POSITIFF, DREVO, DOMIY, MOLFAR, М'ЯТА, PARFENIUK, VLAD DARWIN, АРТЕМ КОТЕНКО.

В номерах гала-концерту активну участь взяли: Народний художній колектив «Спортивно-танцювальний ансамбль «Пульс» центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець», дитячі танцювальні колективи D-T.O.P, DMDance, хореограф-постановник Данило Дємєхін.

А минулорічні переможці Dity. Help Music: Дарина Зубрицька, Анна Ткач, Народний художній колектив «Вокальний ансамбль «Співограй», Артем Котенко Анна Дойна презентували аудиторії пісні, які були написані спеціально для них і спродюсовані TAVR Records.

Особливою родзинкою події стали спільні виступи дітей із топовими артистами України. Діти виконали Гімн України разом із Національним заслуженим академічним українським народним хором імені Григорія Верьовки, пісню «Ой, летіли дикі гуси» з хором Верьовки та Тонею Матвієнко, «Пташка» із Златою Огнєвіч, «Одне серцебиття» з Тіною Кароль, «Вихід є» та «Добре з тобою» з Тарабаровою. А у фіналі прозвучала пісня «Вдома» у виконанні дітей разом із Тарасом Тополею. Символічно, що всі діти були одягнені в футболки з назвами рідних населених пунктів. Такий фінал символізував бажання дітей бути і творити у себе вдома, а також щиру вдячність захисникам та захисницям України бути в цей момент в серці України, на цій сцені.

Провели Dity. Help Music 2025 Галина Завійська, Андрій Чорновол, Таня Лі, Денис Жупник.

Серед глядачів заходу були творчі діти з музичним ухилом, педагоги, продюсери, представники музичної індустрії, благодійники, діти загиблих героїв, полонених та зниклих без вісти, родини військовослужбовців, люди з інвалідністю, ВПО.

Усім дітям приємно було відчути увагу керівництва держави та почути напутні слова від Заступника керівника Офісу президента України Олени Ковальської, яка відвідала Dity. Help Music.

Усі учасники конкурсу працювали з найкращими сервісними та технічними компаніями музичної індустрії України — Таврійські Ігри, Profi, ALIGHT, SCREENPRO, STAGE BUREAU TECHNOLOGY.

2-й благодійний конкурсу Dity. Help Music фінансово підтримали Таврійський Фонд, Unit City, KAN Development, Dovgiy Family Office, OMD Optimum Media Ukraine.

Крім музичних заходів на Dity. Help Music були організовані майстер-класи, фан-зустрічі, презентації, які стануть корисними дітям для їхнього розвитку та подальшого вибору професії.

Dity. Help Music 2025 вже зібрав понад 10 мільйонів переглядів у соцмережах. А вже 23 серпня о 21.00 найкращі моменти події в ефірі телемарафону «Єдині Новини» та на М1.



