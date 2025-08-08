Open Air і з глядачами: де, коли та як потрапити на 2-й благодійний конкурс Dity. Help Music

15−16 серпня 2025 року у Києві в Unit City відбудеться фінал 2-го благодійного конкурсу Dity. Help Music. Конкурс проводиться з 2024 року благодійною платформою Dity. Help спільно з музичним каналом М1 та «Наше Радіо». Dity. Help Music є продовженням ініціативи Таврійського Фонду щодо підтримки творчих музично обдарованих дітей України. До цього фонд проводив фестиваль «Чорноморські Ігри» у м. Скадовську з 1998-го до 2021 року. У 2023-му фінал «Чорноморських Ігор» вимушено відбувся у Києві. В подальшому вокальний конкурс фестивалю «Чорноморські Ігри» переформатувався у конкурс Dity. Help Music, який проходить у Києві.

У 2024 році Dity. Help Music відбувся в студії каналу М1 і був показаний в ефірі телемарафону «Єдині новини» та на музичних каналах М1 та М2.

Нинішнього року півфінал пройшов у студії радіостанції «Наше Радіо», а фінал відбудеться open air в Unit City за присутності глядачів.

Конкурс Dity. Help Music є благодійною ініціативою засновника Таврійського Фонду Миколи Баграєва. Участь у ньому є безкоштовною. До конкурсу допускаються діти віком від 6 до 18 років включно, громадяни України, незалежно від їхнього місця проживання.

Незважаючи на постійні обстріли, втрату домівок та близьких людей, українські діти мають бажання займатися творчістю і розвивати свої таланти. Про це свідчать 930 заявок на конкурс Dity. Help Music у 2025 році, які надійшли з 22-х областей України, а також з Німеччини та США. Це неймовірно високий показник для дитячих музичних конкурсів, якого не було навіть у мирний час. Це доводить, що заняття творчістю допомагає дітям пережити жахіття війни і відчувати найкращі моменти дитинства.

Конкурс Dity. Help Music у 2025 році відбувається в наступних номінаціях:

- Вокалістки та вокалісти (6−9 років);

- Вокалістки та вокалісти (10−12 років);

- Вокалістки та вокалісти (13−15 років);

- Вокалістки та вокалісти (16−18 років);

- Дуети та гурти (6−18 років);

- Сучасне фольклорне виконання (6−18 років);

- Авторська пісня (автор та виконавець власних пісень, 6−18 років).

Переможці номінацій отримають «пісню під ключ», яку спродюсує український музичний HUB TAVR Records.

У складі журі Валентин Коваль (один з родоначальників фестивалю «Чорноморські Ігри»), Натела Чхартішвілі-Зацаринна (генеральна продюсерка телеканалів М1 та М2), Віталій Дроздов (генеральний продюсер «Тавр Медіа»), Тоня Матвієнко (заслужена артистка України), Олена Мозгова (музична продюсерка), Олена Савінова (викладачка вокалу), Валерій Сасковець (продюсер TAVR Records), Світлана Тарабарова (співачка, композиторка, артистка), Тіна Кароль (народна артистка України).

Проєкт підтримують топові артисти України. Цього року на одній сцені з дітьми виступатимуть Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки, ТІНА КАРОЛЬ, ZLATA OGNEVICH, TARABAROVA, ТОНЯ МАТВІЄНКО, DREVO, DOMIY, М`ЯТА, PARFENIUK, VLAD DARWIN, POSITIFF, MOLFAR. Також на сцену Dity. Help Music 2025 вийдуть його минулорічні переможці: Артем Котенко, Дарина Зубрицька, Анна Ткач, Народний художній колектив «Вокальний ансамбль «Співограй», Анна Дойна.

В реалізації Dity. Help Music задіяні кращі технічні та сервісні компанії України.

Участь у конкурсі надає юним вокалістам широкі можливості заявити про себе у професійному музичному середовищі. Також конкурс сприяє участі дітей у різноманітних іміджевих проєктах всеукраїнського та міжнародного рівнів і колабораціям з визнаними майстрами сучасної української сцени.

Серед глядачів заходу творчі діти з музичним ухилом, педагоги, продюсери, представники музичної індустрії, благодійники, діти загиблих героїв, полонених та зниклих без вісти, родини військовослужбовців, люди з інвалідністю, ВПО.

Організатори зробили вхід безкоштовним для всіх зацікавлених. Для цього треба лише зареєструватись за посиланням https://kyiv.ticketsbox.com/event/final-of-the-2nd-dityhelp-music-charity-competition.html

Необхідність реєстрації обумовлена контролем кількості глядачів відповідно до норм безпеки та вміщуваністю укриття.

У програмі Dity. Help Music 2025:

15 серпня, 12:00—16:00 — майстер-класи, фан-зустрічі, презентації;

16 серпня, 14:00—17:00 — фінал конкурсу, 17:00—21:30 — концерт за участі переможців конкурсу та популярних українських виконавців.



2-й благодійний конкурсу Dity. Help Music фінансово підтримали Таврійський Фонд, Unit City, KAN Development, Dovgiy Family Office, OMD Optimum Media Ukraine.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Таврійський Фонд надав допомогу дітям Херсонщини на суму понад три мільйони гривень.

