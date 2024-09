Нещодавно відбулися зйомки благодійного проєкту Dity. Help Music, меценатом якого виступив Микола Баграєв. Ми поцікавились у Миколи Георгійовича, як виникла ідея цього проєкту і що буде зі знаменитим дитячим фестивалем «Чорноморські Ігри».

— Миколо Георгійовичу, чому ви вирішили запустити новий проєкт для дітей, коли у вас є розкручений бренд «Чорноморські Ігри»?

— «Чорноморські Ігри» — це великий фестиваль, який має свою рідну локацію на набережній Скадовська, безпосередньо на Чорному морі. «Чорноморські Ігри» — це, безумовно, свято. «Чорноморські Ігри» — це десятки тисяч глядачів. От, згідно з усіма цими трьома пунктами, ми ніяк не могли провести «Чорноморські Ігри», але, звичайно, дуже хочемо це зробити і віримо, що в недалекому майбутньому повернемо велике дитяче свято «Чорноморські Ігри» та проведемо його під мирним небом, на березі рідного Чорного моря в українському Скадовську.



— Але ж «Чорноморські Ігри 2023» відбулися у Києві…



— Я очікував на це питання. Цьому є конкретне пояснення. «Чорноморські Ігри 2023» у Києві були логічним завершенням дворічного циклу підготовки, який ми почали ще у 2021 році. Але російське вторгнення завадило реалізувати проєкт у 2022-му. Ми щиро бажали й вірили, що у 2023 році уся Херсонщина буде звільнена від окупантів, і продовжували готуватися до фестивалю у Скадовську. Проте довелося його завершити на іншій локації. Серед трьох запропонованих варіантів перевагу надали студії каналу М1 та інноваційному парку Unit City. Тобто це не було заздалегідь сплановане проведення «Чорноморських Ігор» у Києві. Ми вимушено завершили дворічний цикл 19-х «Чорноморських Ігор» у столиці. Захід відбувся з обмеженим доступом згідно з можливостями укриття. Тоді глядачами фестивалю були ВПО з Херсонщини, діти загиблих героїв, учасники бойових дій та їхні родини, воїни з інвалідністю.



— Зрозуміло. Але ви вирішили не робити довгу паузу та придумати щось нове для юних співочих талантів.



— Так. За 26 років роботи з дітьми ми створили велику спільноту творчих дітей, батьків, педагогів, яким необхідний майданчик для реалізації та наша підтримка. Якою б складною не була ситуація, ми прагнемо, щоб українські діти не зупинялися у своєму творчому розвитку. Було абсолютно ясно, що «Чорноморські Ігри 2024» — це нереально, і ми почали міркувати над новим форматом. Дуже хотілося зберегти дух вокального конкурсу «Чорноморських», тож вирішили робити вокальний конкурс, але вже дещо за іншими правилами.

"За 26 років роботи з дітьми ми створили велике співтовариство творчих дітей, батьків, педагогів, яким необхідний майданчик для реалізації та наша підтримка", - каже Микола Баграєв

— Як виникла назва Dity. Help Music і чим вокальний конкурс Dity. Help Music відрізняється від вокального конкурсу «Чорноморські Ігри»?



— Нашими креативними менеджерами було запропоновано понад два десятки назв. Назва Dity. Help Music, до речі, з’явилася в останній момент. Її запропонував продюсер «ТАВР Медіа» і «ТАВР Рекордз» Валерій Сасковець. Більшість проголосувала за цю назву, оскільки логічною є прив’язка проєкту до нашої благодійної платформи dity.help. Щодо відмінностей, то найбільша з них — це кількість переможців. У «Чорноморських Ігор» було Гран-прі, яке вигравала одна, інколи дві дитини. А у Dity. Help Music цілих 5 переможців, кожен у своїй номінації. Плюс у Dity. Help Music номінації не поділялися за статтю та кількісним складом колективів. Хлопчики, дівчатка, дуети, гурти — усі змагалися разом відповідно до своїх вікових категорій. І важливо, що призи для переможців — для розвитку й на перспективу. Переможці Dity. Help Music отримали «пісню під ключ», з якою вони зможуть потужно стартувати на великій сцені. Треки для переможців спродюсує український музичний HUB TAVR Records.

"Важливо, що призи для переможців - для розвитку і на перспективу", - зазначає Микола Баграєв

— Чому був обраний телевізійний формат для Dity. Help Music?



— Досвід зйомок благодійного телемарафону «Для дітей заради майбутнього» у 2022-му, півфінал «Чорноморських Ігор 2023» у студії каналу М1 показали, що такий формат оптимальний як з погляду користі для дітей, так і з погляду безпеки.



— Які головні плюси Dity. Help Music ви побачили?



— По-перше, діти, їхні батьки та педагоги отримали хороший майданчик для самореалізації. Вони пройшли чудову артистичну школу, отримали можливість попрацювати з кращими фахівцями музичної індустрії та набратися безцінного досвіду участі в телевізійних зйомках. По-друге, на певний час ми повернули дітей у їхній звичний соціум: зустріч одне з одним, нові знайомства, спілкування, емоції — все це елементи арттерапії у воєнний період. По-третє, участь у конкурсі Dity. Help Music надає юним вокалістам широкі можливості заявити про себе у професійному музичному середовищі. Також конкурс сприяє участі дітей у різноманітних іміджевих проєктах всеукраїнського та міжнародного рівнів і колабораціям з визнаними майстрами сучасної української сцени. Певні колаборації вже відбулися, і їх можна було побачити 7-го та 14 червня о 20 годині в ефірі каналу М1. Ми вдячні підтримці телемарафону «Єдині новини», який вже третій рік показує проєкти благодійної платформи Dity.Help. Цього року гала-концерт Dity. Help Music в ефірі «Єдиних новин» переглянула велика кількість глядачів. Аудиторія цього проєкту була набагато більшою, ніж аудиторія показу сольних концертів багатьох топових артистів України.

"Всі конкурсанти були чудові", - вважає співачка Юлія Саніна

— У проведенні Dity. Help Music були задіяні не лише ресурси Таврійського фонду, але й інших компаній Tavria Games Holding. Хто ще був причетний?



— Скажу, що не лише ресурси Tavria Games Holding були задіяні. Я вдячний за підтримку KAN Development, які вже другий рік підтримують благодійні проєкти для дітей, і Optima School, і fakty.ua завжди висвітлюють нашу діяльність. А до організаційного процесу була залучена майже уся команда «Чорноморських Ігор», M1, TAVR Media i TAVR Records, Profi.



— Давайте дещо відійдемо від музики. Адже dity. help підтримують не лише музичний напрямок.



— Так, ми намагаємось надавати ту допомогу, яка необхідна конкретній дитині. Але перш за все звертаємо увагу на підтримку творчого та фізичного розвитку. Звісно, про який творчий розвиток можна говорити, коли дитині необхідні ліки або одяг? Гуманітарна допомога — теж частина нашої діяльності. Понад 2000 дітей вже отримали допомогу.



— Діяльність dity. help направлена здебільшого на допомогу дітям Херсонщини?



— Херсонщина — це близький, зрозумілий та рідний нам регіон. Ми добре знаємо ситуацію у кожній громаді. Велика частина допомоги йде саме на деокуповану Херсонщину. Але не тільки. Ми допомагаємо й Бучанському району, відправляли допомогу на Харківщину, Сумщину, Донбас, у Запорізьку область в пік їхніх трагічних подій. А взагалі у ВПО та мешканців модульних містечок широка географія. Ми провели понад десять мистецько-гуманітарних акцій, в яких поєднували творчі програми з гуманітарною допомогою. Наразі ми завершуємо спільний проєкт з The EBRD Community Initiative, в межах якого допомагаємо деокупованим громадам Херсонщини облаштовувати будинки культури, школи мистецтв, медичні заклади, ігрові та спортивні майданчики, дитячі садочки, освітні простори. Сподіваємось, що наш внесок сприятиме поверненню дітей до соціуму та їхньому творчому та фізичному розвитку.

Раніше Микола Баграєв в інтерв'ю зазначив, що «Чорноморські Ігри» показали незламність дітей України та їхню жагу до творчості.

