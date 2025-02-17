Нова можливість для юних талантів: розпочався прийом заявок на конкурс Dity. Help Music

Оргкомітет ІІ Благодійного дитячого конкурсу Dity. Help Music, який заснував Микола Баграєв, розпочав прийом заявок на участь у конкурсі серед дітей віком від 6 до 18 років включно. Про це повідомили у пресслужбі мецената.

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«Конкурс проводитиметься благодійною платформою Dity. Help спільно з музичним каналом М1 та „Наше Радіо“. Заявки прийматимуться до 14 квітня 2025 року. Фінальна частина Dity. Help Music запланована на 16−17 серпня 2025 року у Києві», — повідомили у пресслужбі Миколи Баграєва.

Там також наголосили про суттєві зміни. Зокрема, збільшили вік конкурсантів з 16 до 18, додали ще 2 номінації (тепер їх буде 7), для фінальної частини заплановано локацію, яка дозволить проводити заходи за присутністю дозволеної кількості глядачів.

Отже, конкурс Dity. Help Music у 2025 році відбуватиметься в наступних номінаціях:

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• Вокалістки та вокалісти (6−9 років);



• Вокалістки та вокалісти (10−12 років);



• Вокалістки та вокалісти (13−15 років);



• Вокалістки та вокалісти (16−18 років);



• Дуети та гурти (6−18 років);



• Сучасне фольклорне виконання (6−18 років);



• Авторська пісня (автор та виконавець власних пісень, 6−18 років).

Переможці номінацій отримають «пісню під ключ», яку спродюсує український музичний HUB TAVR Records.

Конкурс Dity. Help Music є благодійною ініціативою засновника Таврійського Фонду Миколи Баграєва. Участь у ньому є безкоштовною. До конкурсу допускаються діти віком від 6 до 18 років включно, громадяни України, незалежно від їхнього місця проживання. Витрати на проживання та харчування учасників, освітні заходи, технічне забезпечення приймають на себе оргкомітет конкурсу, меценати та партнери. До журі конкурсу увійдуть провідні фахівці музичної індустрії України, які формують музичні тренди країни. Участь у конкурсі надасть юним вокалістам широкі можливості заявити про себе у професійному музичному середовищі. Також конкурс сприяє участі дітей у різноманітних іміджевих проєктах всеукраїнського та міжнародного рівнів і колабораціям з визнаними майстрами сучасної української сцени.

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З положенням конкурсу можна ознайомитись на https://www.facebook.com/tavriagamescompany та https://www.facebook.com/www.Dity.help

Заявка за посиланням: https://forms.gle/R5pDdyofubWxjo5f7

Раніше повідомлялося, що Таврійський Фонд надав допомогу дітям Херсонщини на суму понад три мільйони гривень.

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