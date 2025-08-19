- 18:05 Потап зізнався, що пов’язує його з Настею Каменських — неочікувана правда
Favbet Tech став партнером IT Arena 2025 у Львові
Технологічна компанія Favbet Tech стала партнером IT Arena 2025, яка відбудеться 26−28 вересня на стадіоні «Арена Львів». Партнерство посилює залучення компанії до розвитку української ІТ-екосистеми та підтримки технологічної спільноти.
Цьогоріч IT Arena очікує більш як 6000 учасників із 30 країн і працюватиме одразу на п’яти сценах — Business, Technology, Product, Startup та вперше Defense, присвяченій оборонним технологіям. У програмі — Startup Competition з призовим фондом $ 60 000, Made in Ukraine Showcase для B2B-рішень і близько 50 мітапів у фінальний день. Серед заявлених спікерів — Михайло Федоров, Террелл Дж. Старр, Саша Мішо, Йонатан Левін та інші.
«IT Arena — дуже якісний майданчик, де українські компанії можуть показати себе світу, отримати імпульс для подальшого розвитку. Для Favbet Tech це партнерство є продовженням наших зусиль із підтримки українського ІТ-ком'юніті та розвитку АІ-експертизи», — прокоментував Артем Скрипник, CEO Favbet Tech.
Протягом 2024−2025 років Favbet Tech системно підтримує галузеві події та об’єднання: компанія — генеральний партнер і співініціатор AI-комітету Асоціації IT Ukraine, партнер серій CEO Talks та щоквартальних зустрічей Diia. City Union, офіційний партнер Forbes AI Day 2025 у Києві.
Favbet Tech — українська продуктова ІТ-компанія з фокусом на AI/ML, Big Data та безпеці цифрових сервісів. За підсумками 2025 року компанію включено до рейтингу ТОП-50 ІТ-компаній України від DOU.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що FAVBET Tech підтримала нову подію CEO Talks, присвячену розвитку ІТ-бізнесу в часи. турбулентності.35
