FAVBET Tech підтримала нову подію CEO Talks, присвячену розвитку ІТ-бізнесу в часи турбулентності

У липні в Києві відбулася шоста зустріч у форматі CEO Talks — камерна подія від Diia. City Union, що збирає лідерів українського ІТ для відвертих розмов про виклики, стратегії зростання та майбутнє галузі. Партнером події виступила технологічна компанія FAVBET Tech.

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Гостем серії став Валерій Красовський — CEO Sigma Software Group, генеральний партнер SID Venture Partners і член правління Diia. City Union.

Фото: Diia.City Union — CEO Talks. Валерій Красовський — CEO Sigma Software Group, генеральний партнер SID Venture Partners

Як розповів Валерій Красовський, історія Sigma Software почалася у 2002 році з невеликої команди ентузіастів. Сьогодні компанія об’єднує понад 2000 спеціалістів у понад 20 країнах світу. За словами СЕО, головним драйвером масштабування стала децентралізація процесів, довіра та культура взаємопідтримки.

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У своєму виступі Красовський зосередився на перспективах міжнародних ринків. Найдинамічнішим він вважає ринок США — через швидкість прийняття рішень та відкритість до інновацій. Окремо відзначив і Близький Схід, де активно створюють середовище для технологічного прориву.

Фото: Diia.City Union — CEO Talks

Українське ІТ, за словами Красовського, має унікальну рису — критичне мислення. Місцеві спеціалісти не бояться сперечатися, пропонувати альтернативи, брати відповідальність. На думку спікера, це не завжди зручно, але часто рятує від дорогих помилок.

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Серед обговорених тем був і SID Venture Partners — венчурний фонд, заснований за участі Sigma Software. За три роки існування фонд підтримав понад 30 українських стартапів, серед яких — Liki24.

Також йшлося про Defence Builder — перший в Україні приватний акселератор оборонних технологій, створений у співпраці з KSE, Buntar Aerospace та Міноборони. Вперше приватні інвестори отримали доступ до синдикативного інвестування в оборонні стартапи з лояльною ціною входу від $ 1000.

Фото: Diia.City Union — CEO Talks

CEO Talks традиційно завершився розмовою про цінності. Для Sigma Software це — людяність і відповідальність. Компанія організувала евакуацію понад 3500 людей у перші тижні російського вторгнення, в тому числі представників інших ІТ-компаній.

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Компанія FAVBET Tech, партнер події, відзначила важливість таких форматів для розвитку української ІТ-екосистеми:

«Зараз як ніколи важливо чути історії тих, хто не лише втримався, але й продовжує зростати та працювати на перемогу. Такі розмови надихають сотні ІТ-команд по всій Україні, і я щиро вдячний пану Красовському за його внесок у розбудову українського технологічного сектору та підтримку оборонних зусиль», — зазначив CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

Фото: Diia.City Union — CEO Talks, Артем Скрипник

FAVBET Tech — українська ІТ-компанія, резидент Дія. City та постійний партнер CEO Talks від Diia. City Union. З 2022 року компанія активно долучається до роботи української ІТ-армії та підтримує ЗСУ: створює ПЗ, співпрацює з розробниками дронів та навчає спеціалістів з кібербезпеки.

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