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«Довірливі „трампождуни“ дочекалися чергової обіцянки»: Андрій Клименко — про 50 днів фори для путіна від Трампа

9:07 15 липня 2025
Трамп і путін, фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп останнім часом змінив публічну риторику щодо рф та путіна. Очільник Білого дому заявив, що незадоволений путіним, який вбиває багато людей. Трамп пообіцяв «сюрприз» кремлівському диктатору, про який багато було розголосу у ЗМІ. Але насправді все закінчилося лише словами та обіцянками, зазначив керівник проекту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко

«Я неодноразово писав у ФБ, що Трамп ніколи не застосує санкції проти путіна. Сьогодні довірливі «трампождуни» дочекались чергової обіцянки і питають: «А чому через 50 днів?»

— Відповідаю: 3-го липня по телефону путін (за версією американських ЗМІ) сказав Трампу, що за 60 днів літнього наступу планує окупувати 4 області, які записав в Конституцію РФ або покінчити з Україною; 10 днів пройшло, 60 — 10 = 50.

Ну, а обіцяна Трампом зброя для України — через механізм продажу європейським країнам НАТО з подальшою передачею Україні — за 50 днів не встигне дійти до отримувача.

Висновки робіть самі. Це не катастрофа. Але ще один епізод для реалістичного розуміння сучасних США", — написав Клименко.

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Нагадаємо, 14 липня президент Трамп під час спільної пресконференції з генсекретарем НАТО Марком Рютте заявив, що США введуть 100% імпортні мита щодо росії та її торгових партнерів, якщо не буде досягнуто мирної угоди між рф та Україною. Дедлайн — 50 днів.

Очільник Білого дому також пообіцяв 17 систем Patriot для України. Сказав, що вони прибудуть вже за декілька днів.

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Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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