- 15.07 22:28 Зцілювальний сад: ці рослини обов'язково потрібно посадити поруч із будинком
- 15.07 22:01 Незвичайний яєчний салат: фантастично смачно та ситно
- 15.07 21:32 «Він гордий батько»: Бред Пітт у відчаї через Анджеліну Джолі та дітей
- 15.07 21:03 Змініть це у своєму харчуванні й забудете про проблеми з кишечником
- 15.07 20:53 На перемогу Усика, на якого під час битви поглядів розкричався Дюбуа, вже поставили 500 тисяч доларів
- 15.07 20:35 Осиротіла семимісячна донька: на Сумщині поліг 26-річний офіцер з Вінниччини
- 15.07 20:06 Кошички з тіста філо: сміливо подавайте до святкового столу
- 15.07 19:53 Суд не заарештував Шабуніна, але закордонний паспорт відібрав
- 15.07 19:52 «Динамо» з червоною карткою не змогло обіграти клуб із Румунії: відеоогляд матчу
- 15.07 19:40 «Жуковщина» та мігранти: на що планують робити ставку окупанти при новому наступі
- 15.07 19:14 Закохані очі: Тарас Цимбалюк вразив шанувальників
- 15.07 19:01 Водоліям — «Паж кубків» та ностальгія, Дівам — «Закохані» та вибір між серцем і розумом: Таро-прогноз на 16 липня
«Довірливі „трампождуни“ дочекалися чергової обіцянки»: Андрій Клименко — про 50 днів фори для путіна від Трампа
Президент США Дональд Трамп останнім часом змінив публічну риторику щодо рф та путіна. Очільник Білого дому заявив, що незадоволений путіним, який вбиває багато людей. Трамп пообіцяв «сюрприз» кремлівському диктатору, про який багато було розголосу у ЗМІ. Але насправді все закінчилося лише словами та обіцянками, зазначив керівник проекту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко
«Я неодноразово писав у ФБ, що Трамп ніколи не застосує санкції проти путіна. Сьогодні довірливі «трампождуни» дочекались чергової обіцянки і питають: «А чому через 50 днів?»
— Відповідаю: 3-го липня по телефону путін (за версією американських ЗМІ) сказав Трампу, що за 60 днів літнього наступу планує окупувати 4 області, які записав в Конституцію РФ або покінчити з Україною; 10 днів пройшло, 60 — 10 = 50.
Ну, а обіцяна Трампом зброя для України — через механізм продажу європейським країнам НАТО з подальшою передачею Україні — за 50 днів не встигне дійти до отримувача.
Висновки робіть самі. Це не катастрофа. Але ще один епізод для реалістичного розуміння сучасних США", — написав Клименко.
Нагадаємо, 14 липня президент Трамп під час спільної пресконференції з генсекретарем НАТО Марком Рютте заявив, що США введуть 100% імпортні мита щодо росії та її торгових партнерів, якщо не буде досягнуто мирної угоди між рф та Україною. Дедлайн — 50 днів.
Очільник Білого дому також пообіцяв 17 систем Patriot для України. Сказав, що вони прибудуть вже за декілька днів.
Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.382
Читайте нас у Facebook
Водоліям — «Паж кубків» та ностальгія, Дівам — «Закохані» та вибір між серцем і розумом: Таро-прогноз на 16 липня