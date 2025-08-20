- 11:54 «Заклеїли язик суперклеєм»: ЗМІ пожартували щодо мовчання Джей Ді Венса під час зустрічі Трампа та Зеленського
- 11:25 Погрожує «непередбачуваними наслідками»: для путіна мирні переговори є інструментом війни проти Заходу
- 11:10 «Маккабі» (Тель-Авів) — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи
- 10:45 На Волині селяни кидали каміння в авто ТЦК: військові застосували зброю
- 10:26 Потрійний стаж для пенсіонерів: хто має право вийти на відпочинок раніше
- 10:01 Картопляний пиріг від Ектора: швидкий і простий рецепт для тих, хто не має часу на готовку
- 09:39 Кривдник «Динамо» з голом на 39-й секунді створив ще одну сенсацію в Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу
- 09:22 «Задньої частини авто немає»: відома українська телеведуча потрапила у ДТП разом зі своєю маленькою дитиною
- 09:01 «Припинення війни в будь-якій формі зараз невигідне нікому, крім Трампа, який хоче Нобеля», — Андрій Клименко
- 08:37 Дрони ворога вночі атакували Охтирку та Ізмаїл: у містах сильні пожежі, є поранені
- 08:17 Водоліям — несподівані знайомства, Левам — шалений успіх, а Скорпіонам — нові можливості: гороскоп на 20 серпня
- 19.08 22:02 Намазка з печінки тріски — райська насолода: готується миттєво
«Задньої частини авто немає»: відома українська телеведуча потрапила у ДТП разом зі своєю маленькою дитиною
Українська телеведуча Наталія Островська разом з маленькою донькою Аґатою потрапили в страшну аварію 18 серпня. Про це Островська повідомила у соцмережі.
За її словами, в автомобіль, в якому вона їхала разом з донькою, врізалися. Задньої частини машини немає. На щастя, однорічна донька ведучої Аґата сиділа в автокріслі й була пристебнута.
«Люди, обов'язково пристібайте дітей в автокріслі. Дякувати Богові, я це зробила. У нашу машину в'їхали, удар був сильний, донька спала. Зараз поїдемо у лікарню, про всякий випадок оглянути малечу, бо задньої частини нашого авто немає», — закликала Островська.
Водій іншого автомобіля визнав свою провину. За словами жінки, водій, який врізався в її машину, не дивився вперед на дорогу, сказав, що задивився у бік, за кілька хвилин до зіткнення багато маневрував. Це все бачила патрульна поліція.
Пізніше Островська опублікувала фото з лікарні «Охматдит».
«Вчора думали, що все добре, але сьогодні… Робимо обстеження головного мозку. Віримо, що все обійдеться. Дякуємо за добрі слова кожному. Я просто не уявляю, що було б, якби дитину не пристебнула в автокріслі», — повідомила вона.
Нагадаємо, в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Наталя Островська розповіла про перші ефіри під час великої війни, свою паніку та зайві кілограми, які набрала під час вагітності.292
