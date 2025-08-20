«Задньої частини авто немає»: відома українська телеведуча потрапила у ДТП разом зі своєю маленькою дитиною

Українська телеведуча Наталія Островська разом з маленькою донькою Аґатою потрапили в страшну аварію 18 серпня. Про це Островська повідомила у соцмережі.

За її словами, в автомобіль, в якому вона їхала разом з донькою, врізалися. Задньої частини машини немає. На щастя, однорічна донька ведучої Аґата сиділа в автокріслі й була пристебнута.

«Люди, обов'язково пристібайте дітей в автокріслі. Дякувати Богові, я це зробила. У нашу машину в'їхали, удар був сильний, донька спала. Зараз поїдемо у лікарню, про всякий випадок оглянути малечу, бо задньої частини нашого авто немає», — закликала Островська.

Водій іншого автомобіля визнав свою провину. За словами жінки, водій, який врізався в її машину, не дивився вперед на дорогу, сказав, що задивився у бік, за кілька хвилин до зіткнення багато маневрував. Це все бачила патрульна поліція.

Пізніше Островська опублікувала фото з лікарні «Охматдит».

«Вчора думали, що все добре, але сьогодні… Робимо обстеження головного мозку. Віримо, що все обійдеться. Дякуємо за добрі слова кожному. Я просто не уявляю, що було б, якби дитину не пристебнула в автокріслі», — повідомила вона.

