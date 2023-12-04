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Телеведуча Наталя Островська розкрила незвичне ім’я новонародженої донечки

15:07 4 грудня 2023
Наталя Островська

Телеведуча Наталя Островська, яка нещодавно вперше стала мамою, розповіла, як назвали новонароджену донечку. Для дівчинки обирали імʼя з давньою історією та орієнтували на дату народження. Тож вирішили назвати її Агатою, що походить від грецького «agathos» та перекладається як «хороша», «добра». Про це Наталя розповіла на своїй сторінці в інстаграмі та опублікувала фото з дівчинкою.

«За православним календарем іменини Аґати — 11 листопада. Ми орієнтувались на цю дату. Донечка народилась 17 листопада, але вирішили не відмовлятись від цього імʼя. Їй підходить і нам подобається, як звучить з по батькові — Аґата Богданівна», — розповіла Островська.

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» Наталя Островська розповідала про свої перші дні на початку повномасштабного вторгнення.

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Нагадаємо, колишній «Холостяк» Макс Михайлюк з дружиною Дашею Хлистун чекають на другу дитину. У них буде хлопчик.

Фото: instagram.com/nataliostrovska

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