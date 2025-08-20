- 22:01 Як їсти цю популярну страву грузинської кухні: все набагато простіше, ніж ви думаєте
- 21:32 Особливі моменти: Гейлі Бібер розчулила шанувальників рідкісними фото
- 21:03 Як зробити домашнє лавандове мило: обов’язково скористайтесь цим рецептом
- 20:35 Проявляв рішучість та хоробрість: в бою за Україну загинув каменяр із Полтавщини
- 20:07 Хорціані: смачна грузинська страва, яка підкорить українських гурманів
- 19:41 У руках окупантів стає все більше небезпечної зброї: про що йдеться
- 19:26 Favbet Foundation став партнером дитячого ФК «Олімп» з Ірпеня
- 19:26 «Тут є момент, який дехто упускає»: Ігаль Левін про переговорну умову путіна
- 19:11 Близнюкам — «Диявол» та спокуси, Скорпіонам — «Сонце» та успіх: Таро-прогноз на 21 серпня
- 19:10 Скандал у парламенті: Регламентний комітет підтримав постанову про відсторонення Мар’яни Безуглої від засідань ВР
- 19:02 Де і коли дивитися онлайн «Шахтар» — «Серветт»: розклад трансляцій та прогноз на матч єврокубків
- 18:51 Салат з кавуна, огірків та бринзи: рецепт, що освіжає, від Ольги Рябенко
Як їсти цю популярну страву грузинської кухні: все набагато простіше, ніж ви думаєте
Вас пригощають хінкалі, але ви поняття не маєте, як їх їсти згідно з етикетом? Тоді ця інформація вам точно знадобиться.
Цю страву їдять руками. Спочатку візьміть хінкалі за хвостик, надкусіть тісто збоку і випийте бульйон, намагаючись не пролити його. Потім з'їжте решту хінкалі, залишаючи хвостик на тарілці. В інтернеті навіть існують докладні інструкції цього процесу. Але того, що ви прочитаєте в цій статті, цілком достатньо, щоб почуватися комфортно і впевнено.
Хінкалі — традиційна страва грузинської кухні. Вона не передбачає якихось особливих підходів. Все має бути природно і зручно.
Ресторанний етикет дозволить вам не забруднити свій одяг і тих, хто сидить поруч. Адже якщо бульйон бризне на блузу або костюм, у цьому немає нічого доброго.
До речі, якщо не знаєте, як їсти якусь страву, краще не замовляйте її. Щось пробувати вперше краще в колі рідних і близьких, але ніяк не в товаристві ділових партнерів.
Пропонуємо прочитати цю статтю і позбавитися синдрому останнього шматочка на тарілці.
Фото з альбому Ольги Сметанської18
Читайте нас у Facebook
«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині