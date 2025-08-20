41.07 / 41.58 47.96 / 48.55
Як їсти цю популярну страву грузинської кухні: все набагато простіше, ніж ви думаєте

22:01 20 серпня 2025
Хінкалі

Вас пригощають хінкалі, але ви поняття не маєте, як їх їсти згідно з етикетом? Тоді ця інформація вам точно знадобиться.

Цю страву їдять руками. Спочатку візьміть хінкалі за хвостик, надкусіть тісто збоку і випийте бульйон, намагаючись не пролити його. Потім з'їжте решту хінкалі, залишаючи хвостик на тарілці. В інтернеті навіть існують докладні інструкції цього процесу. Але того, що ви прочитаєте в цій статті, цілком достатньо, щоб почуватися комфортно і впевнено.

Хінкалі — традиційна страва грузинської кухні. Вона не передбачає якихось особливих підходів. Все має бути природно і зручно.

Ресторанний етикет дозволить вам не забруднити свій одяг і тих, хто сидить поруч. Адже якщо бульйон бризне на блузу або костюм, у цьому немає нічого доброго.

До речі, якщо не знаєте, як їсти якусь страву, краще не замовляйте її. Щось пробувати вперше краще в колі рідних і близьких, але ніяк не в товаристві ділових партнерів.

Пропонуємо прочитати цю статтю і позбавитися синдрому останнього шматочка на тарілці.

Фото з альбому Ольги Сметанської

