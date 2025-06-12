Тест «Ресторанний етикет» від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської

Знання етикету ще ніколи не було зайвим. Те, як ви поводитеся за столом, може розповісти оточуючим про вас багато чого. Наприклад, про виховання, характер…

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Цей авторський тест тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської допоможе вам почуватися комфортно в багатьох ситуаціях.

Тест «Ресторанний етикет» 1. Бранч — це пізній сніданок, що переходить в обід, який влаштовують: РЕКЛАМА А. у вихідний день

Б. у будь-який день тижня

В. у п'ятницю 2. На шведському столі гості можуть брати А. на винос стільки їжі, скільки хочуть

Б. стільки їжі, скільки хочуть

В. лише не більше двох фруктів РЕКЛАМА 3. Хліб у ресторані потрібно їсти А. відламуючи шматочок і відправляючи в рот

Б. відкушуючи від скибочки

В. користуючись ножем і виделкою 4. Які ласощі не подають на дипломатичному прийомі А. еклер

Б. пиріг з маком

В. морозиво 5. Тірамісу їдять РЕКЛАМА А. десертною ложкою

В. за допомогою виделки і ножа

В. кавовою ложечкою 6. На дипломатичному прийомі не подають А. десерти, прикрашені свіжими ягодами

Б. пана-коту

В. цілі груші та персики

Правильні відповіді

1 — А, 2 — Б, 3 — А, 4 — Б, 5 — А, 6 — В.

Якщо ви помилилися не більше одного разу, ви гуру етикету. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви непогано розбираєтеся в цій сфері, а читання розділу СТИЛЬ ЖИТТЯ в «ФАКТАХ» додасть вам чимало знань. Якщо ви зробили більше помилок, сам факт, що ви цікавитеся етикетом, говорить про те, що ви особистість, яка знаходиться на шляху до цього.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чи варто ділитися їжею в ресторані, чи краще цього не робити.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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