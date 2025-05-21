Синдром останнього шматочка на блюді: брати чи не брати?

Останній шматочок пирога або шашлику на загальному блюді може спричинити шекспірівські пристрасті. Брати чи не брати? — ось у чому питання. На жаль, жодна енциклопедія з етикету не дає це запитання однозначної відповіді.

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Багато що залежить від ситуації. Але в жодному разі не варто бути зажерливим. Навряд чи цей шматочок для вас настільки важливий, як власна репутація серед колег та ділових партнерів. Поставте ці два фактори на ваги — й рішення прийде саме собою.

І все ж таки цей шматочок доведеться комусь взяти, щоб офіціант зміг прибрати зі столу тарілку.

Навіть якщо страва вам дуже сподобалася, не варто налягати на неї. Дайте можливість насолодитися нею й іншим гостям.

Не слід демонстративно вибирати найсмачніший шматочок. Така поведінка нікого не прикрашає.

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Якщо йдеться про піцу, одразу оцініть, скільки шматочків розраховано на кожного з присутніх. І в жодному разі не беріть три шматочки, якщо на кожного розраховано по два.

Не їжте швидко, жадібно. Це має дещо карикатурний вигляд.



Раніше тренд-редакторка «ФАКТІВ» Ольга Сметанська пропонувала читачам пройти тест на знання нового ресторанного етикету.

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Фото Ольги Сметанської

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