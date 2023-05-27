Справжній «бестселер»: хінкалі від Ектора Хіменеса-Браво
Грузинська кухня дивує, закохує та полонить своїми стравами. Як зізнався у мережі нещодавно розкритикований відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво, для нього особливе місце в лінійці грузинських страв посідають соковиті хінкалі. Тож він не лише розповів секрети приготування цієї смакоти, але й провів майстер-клас.
Що знадобиться:
- борошно — 300 г
- вода — 150 мл
- сіль — 2 г
- фарш — 300 г
- цибуля — ½ шт.
- сіль та перець — на смак
- хмелі-сунелі — 2 ч. л
- часник сушений — 1 ч. л
- зелень — 20 г.
Етапи приготування
1. Змішуємо борошно, воду та сіль в міксері для тіста.
2. Замішуємо туге тісто руками та формуємо ковбаску.
3. Завертаємо в плівку та кладемо в холодильник на 30 хвилин мінімум.
4. До фаршу додаємо цибулю, хмелі-сунелі, сіль, перець, часник та зелень.
5. Ділимо тісто на 8 частин та розкачуємо.
6. Додаємо 1 ст.л. фаршу в кожен млинець та закручуємо хінкалі.
7. Варимо протягом 5−7 хвилин.
Нагадаємо, раніше Ектор виклав рецепт соковитих чебуреків, а також особливий рецепт печеної картоплі.59
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