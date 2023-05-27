Справжній «бестселер»: хінкалі від Ектора Хіменеса-Браво

Грузинська кухня дивує, закохує та полонить своїми стравами. Як зізнався у мережі нещодавно розкритикований відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво, для нього особливе місце в лінійці грузинських страв посідають соковиті хінкалі. Тож він не лише розповів секрети приготування цієї смакоти, але й провів майстер-клас.

Що знадобиться:

борошно — 300 г

вода — 150 мл

сіль — 2 г

фарш — 300 г

цибуля — ½ шт.

сіль та перець — на смак

хмелі-сунелі — 2 ч. л

часник сушений — 1 ч. л

зелень — 20 г.

Етапи приготування

1. Змішуємо борошно, воду та сіль в міксері для тіста.

2. Замішуємо туге тісто руками та формуємо ковбаску.

3. Завертаємо в плівку та кладемо в холодильник на 30 хвилин мінімум.

4. До фаршу додаємо цибулю, хмелі-сунелі, сіль, перець, часник та зелень.

5. Ділимо тісто на 8 частин та розкачуємо.

6. Додаємо 1 ст.л. фаршу в кожен млинець та закручуємо хінкалі.

7. Варимо протягом 5−7 хвилин.

Нагадаємо, раніше Ектор виклав рецепт соковитих чебуреків, а також особливий рецепт печеної картоплі.

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