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Справжній «бестселер»: хінкалі від Ектора Хіменеса-Браво

15:48 27 травня 2023
Хінкалі

Грузинська кухня дивує, закохує та полонить своїми стравами. Як зізнався у мережі нещодавно розкритикований відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво, для нього особливе місце в лінійці грузинських страв посідають соковиті хінкалі. Тож він не лише розповів секрети приготування цієї смакоти, але й провів майстер-клас.

Що знадобиться:

  • борошно — 300 г
  • вода — 150 мл
  • сіль — 2 г
  • фарш — 300 г
  • цибуля — ½ шт.
  • сіль та перець — на смак
  • хмелі-сунелі — 2 ч. л
  • часник сушений — 1 ч. л
  • зелень — 20 г.

Етапи приготування

1. Змішуємо борошно, воду та сіль в міксері для тіста.
2. Замішуємо туге тісто руками та формуємо ковбаску.
3. Завертаємо в плівку та кладемо в холодильник на 30 хвилин мінімум.
4. До фаршу додаємо цибулю, хмелі-сунелі, сіль, перець, часник та зелень.
5. Ділимо тісто на 8 частин та розкачуємо.
6. Додаємо 1 ст.л. фаршу в кожен млинець та закручуємо хінкалі.
7. Варимо протягом 5−7 хвилин.

Нагадаємо, раніше Ектор виклав рецепт соковитих чебуреків, а також особливий рецепт печеної картоплі.

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