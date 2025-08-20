41.07 / 41.58 47.96 / 48.55
Скандал у парламенті: Регламентний комітет підтримав постанову про відсторонення Мар’яни Безуглої від засідань ВР

19:10 20 серпня 2025
Мар'яну Безуглу пропонують не пускати на засідання в Раду. Фото із соцмереж

Регламентний комітет Верховної Ради 20 серпня з третьої спроби підтримав постанову про відсторонення народної депутатки Мар’яни Безуглої, яка раніше неодноразово критикувала головкомів ЗСУ, від засідань парламенту.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, який став автором відповідного проєкту постанови.

За словами Железняка, комітет ухвалив рішення мінімально необхідною кількістю голосів — п’ятьма. Причиною стали, як зазначив нардеп, систематичні порушення регламенту та антисоціальна поведінка Мар’яни Безуглої. Сама Безугла на засідання не з’явилася. Завтра це питання має розглянути Верховна Рада.

Раніше цьогоріч в липні парламентарі вимагали відсторонення Мар’яни Безуглої від сесійних засідань після того, як вона закривала колегам мікрофони під час виступів.

Перед голосування регламентного комітету нардепка в сесійній залі намагалася попросити вибачення за свої недоречні дописи у Фейсбуці, зокрема, після загибелі народного депутата Ярослава Рущишина. Але, як написала в соцмережі політикиня Софія Федина, «з трибуни наговорила ще більше гидоти». А нардепка Ірина Геращенко так описла виступ Мар’яни Безуглої: «Вибачилась за те, що „можливо, когось образила“, а потім заявила, що якщо не можна згадати, що зробила людина після смерті, то вона дарма жила».

Попри це Мар’яна Безугла опублікувала в Фейсбуці текст своєї промови з вибаченнями. Раніше вона повідомляла, що має синдром Аспергера.

Нагадаємо, нещодавно Мар'яна Безугла звинуватила лідера групи «Антітіла» Тараса Тополю у тому, що його служба була «фейковою», а обстріл квартири назвала проявом «карми». Співак своєю чергою оголосив «збір коштів на лікаря» для нардепки.

Фото із соцмережі

