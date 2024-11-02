«На фронті управлінський колапс»: нардепка Безугла знов критикує головкома

Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка постійно критикує головкома Олександра Сирського, продовжує повідомляти про відправлення до підрозділів піхоти медиків та військових ППО.

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За її словами, голова Медичних сил Казимирчук розпорядився з понеділка «потайки» почати направляти медпрацівників у піхотні частини.

«Готуються бойові розпорядження», — написала депутатка.



Вона також зазначила, що зараз «забирають людей із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків, навіть з Patriot» й усіх відправляють у піхоту.

Разом з тим, чисельність штабів не скорочується, а зростає.

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«Втім, штаби не скорочуються, а лише збільшуються. На фронті — управлінський колапс. Навіть боєприпаси розподіляють „любимчикам“, а не відповідно до оперативної обстановки. Бригадам доводиться торгувати боєприпасами!» — пише Безугла.

Щодо головкома Сирського, то нардепка вважає, що він не спілкується з керівником ГУР Будановим.

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Сирський нібито збирається «відбивати» наступ росіян на півдні. Для цього головком зняв з Курщини підрозділи, попри «чергові попередження розвідки».

«За моїми даними, він узагалі вже не спілкується з Будановим», — пише Безугла.

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Вона звертається до президента з проханням прибрати Сирського з посади й не допустити «знищення ЗСУ».

Безугла також закликає всіх небайдужих «включитися та домогтися заміни військового керівництва, яке працює на ворога».

«Благаю всіх — незалежно від політичних поглядів чи життєвого шляху, усіх, кому небайдужі ідея національного спротиву та збереження України, — включитися та домогтися заміни військового керівництва, яке працює на ворога. І неважливо, чи роблять вони це свідомо, чи їх використовують росіяни, передбачаючи всі їхні кроки. Де-факто, українською армією керують вороги України.

Закликаю не бути байдужими, чинити опір російським загарбникам і не мовчати про те, що відбувається. Зламати хребет „совку“ і перемогти», — резюмує Безугла.

Нагадаємо, про важку ситуацію на фронті, нестачу озброєння та людей неодноразово говорили та писали військові, політичні експерти, волонтери.

Але люди, які знаходяться у самому пеклі війни, попри весь тягар, який відчувають, зазначають, що продовжують нищити ворога. Зараз ЗСУ, за словами головкома Сирського, стримують один із найпотужніших наступів окупантів з початку широкомасштабного вторгнення.

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